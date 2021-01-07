Джо Байден заявил о мятеже в Вашингтоне 10 7.01.2021, 8:50

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Джо Байден

Избранный президент США выступил с обращением к нации.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он заявил, что происходящее в Вашингтоне является мятежом и призвал прекратить беспорядки.

Байден потребовал от Дональда Трампа незамедлительно осудить действия своих сторонников.

«Угроза безопасности избранной власти — это не протест. Это мятеж. Мир наблюдает за происходящим. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надежды на демократию, подошла к такому мрачному моменту», — сказал он.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.

Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп попросил протестующих прекратить насилие.

Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.

На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогли очистить здание Капитолия от протестующих. Задержано более 20 человек.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената.

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