Джо Байден заявил о мятеже в Вашингтоне

Джо Байден заявил о мятеже в Вашингтоне10
- 7.01.2021, 8:50
- 4,269
Избранный президент США выступил с обращением к нации.
Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он заявил, что происходящее в Вашингтоне является мятежом и призвал прекратить беспорядки.
Байден потребовал от Дональда Трампа незамедлительно осудить действия своих сторонников.
«Угроза безопасности избранной власти — это не протест. Это мятеж. Мир наблюдает за происходящим. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надежды на демократию, подошла к такому мрачному моменту», — сказал он.
President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.
Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.
Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп попросил протестующих прекратить насилие.
Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.
На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.
До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогли очистить здание Капитолия от протестующих. Задержано более 20 человек.
Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената.