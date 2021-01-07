Транспортный налог: когда и кому платить, что за «упрощенка» и кто вообще ничего не должен? 7.01.2021, 9:36

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фото: Onliner.by

Главные «сюрпризы» с новым Налоговым кодексом — еще впереди.

Появление транспортного налога вызвало море вопросов, звонки в редакцию Автобизнеса на эту тему не поддавались исчислению. Издание abw.by ответило на самые распространенные вопросы.

Где искать, за что платить?

"Продал около десяти лет назад автомобиль по генеральной доверенности. В настоящее время, как мне пояснили в ГАИ, я числюсь собственником этого авто. Связался с человеком, на которого выдавалась доверенность, он ответил, что перепродал автомобиль, а данных покупателя у него нет. Как мне снять авто с учета и кому насчитают дорожный налог?"

Налог посчитают на собственника автомобиля в соответствии с информацией, содержащейся в базе данных Госавтоинспекции. Частью 1 статьи 307-2 Налогового кодекса объектом транспортного налога признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами в ГАИ. В настоящее время не получится снять машину с учета без ее фактического наличия у собственника.

Что значит "упрощенка"?

"В СМИ сообщили, что в связи с введением транспортного налога будет некая упрощенная процедура снятия автомобиля с учета в ГАИ. Значит ли это, что я могу снять с учета автомобиль, местонахождение которого мне неизвестно, но собственником которого я числюсь?"

Нет. Статьей 6 Приложения 27 к Налоговому кодексу Совету Министров Беларуси предписано в двухмесячный срок установить упрощенный порядок снятия с учета транспортных средств, непригодных к эксплуатации. Эта формулировка подразумевает физическое наличие автомобиля, чтобы была возможность осмотреть его и признать его непригодным к эксплуатации, то есть к участию в дорожном движении.

Три машины – три платежа?

"На мне зарегистрировано три автомобиля, но фактически в наличии у меня только один. Мне придется платить налог за все три машины, если я правильно понял информацию в СМИ?"

Да, правильно поняли. В соответствии с изменениями налог будет считаться на все машины, что зарегистрированы на вас в ГАИ.

Есть ли льготы для "афганцев"?

"Я ветеран войны в Афганистане. Распространяются ли на меня льготы по уплате транспортного налога?"

Нет. Статьей 307-5 Налогового кодекса определены льготы:

50% ставки налога для ветеранов Великой Отечественной, инвалидов 1-й и 2-й групп и пенсионеров по возрасту при наличии действительного водительского удостоверения;

75% ставки для инвалидов 3-й группы при наличии действительного водительского удостоверения.

Не нужно будет платить налог за машины физлиц, переоборудованные для использования инвалидами.

Машина на льготнике – значит, платить меньше?

"А если я при покупке автомобиля оформлю его на льготника, то получается, что буду платить дорожный налог меньше, ведь автомобиль фактически в его собственности, что будет отражено в базах данных ГАИ?"

Законодатели предусмотрели этот момент, так что наличия самой льготы недостаточно – льготнику необходимо также иметь действительное водительское удостоверение. Поэтому если у "бабушки" или "дедушки", пенсионера или инвалида такого водительского удостоверения нет, то льгота на них не распространяется.

Кто штрафовать будет?

"Если я не заплачу налог, меня оштрафует ГАИ?"

ГАИ теперь ни при чем. Рассчитывает и начисляет сумму налоговый орган, на нем же и контроль. В случае неуплаты налога предусмотрен штраф, а также пеня. Платить нужно будет после направления извещения, в котором будут прописаны сроки.

Так выпущенные или зарегистрированные?

"Есть непонятный момент в вопросе уплаты транспортного налога. В одних источниках говорят, что за автомобили, зарегистрированные до 1991 года, платить дорожный налог не нужно, в других – обратное. Где правда?"

Правда в том, что читать закон нужно в том виде, в котором он написан законодателем. А дословно данный пункт гласит: "Не признаются объектом налогообложения транспортным налогом транспортные средства, выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых отсутствуют". Это значит, что дорожный налог на автомобили, выпущенные после 1991 года (1991-2021 г.в.), будет начисляться, до этого года – нет.

Это озадачило многих водителей, ведь получается, что катаешься на авто, допустим, 1985 года выпуска, дороги по факту эксплуатируешь, но за это не платишь. Странно, но как есть.

Куда бежать, кому платить?

"Куда можно пойти и оплатить дорожный налог, ведь я постоянно в разъездах и дома редко бываю? Боюсь на штрафы попасть за неуплату".

Пока никуда ходить не нужно. Налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и не позднее 1 сентября пришлет собственнику автомобиля извещение об уплате дорожного налога с необходимыми реквизитами. Заплатить нужно будет не позднее 15 ноября.

И только в 2021 году порядок и сроки различаются. Например, в нынешнем году не позднее 15 декабря нужно внести авансовый платеж (1 базовая величина), о чем налоговые органы должны сообщить до 1 ноября. В 2022-м не позднее 15 ноября необходимо доплатить налог за 2021 год, о чем автовладельца известят не позднее 1 сентября 2021 года.

При этом Совмину поручили в течение полугода привести существующие законодательные акты в соответствие с измененным Налоговым кодексом. Вполне вероятно, что "сюрпризы" еще впереди.

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