Медики назвали самые длительные последствия коронавируса
- 7.01.2021, 9:54
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Результаты исследования опубликовали специалисты из Британии.
Худшими долгосрочными последствиями коронавируса являются "туман в голове", неспособность сфокусироваться, воспаление сердечной мышцы, боль в тестикулах, повреждения почек и проблемы с мочеиспусканием.
Такие симптомы назвали ученые из Великобритании, пишет Mirror. Специалисты отметили, что такими последствиями страдают пациенты на протяжении месяцев после заражения.
Кроме того, у пациентов зафиксировали инсульты, припадки и судороги. Многие переболевшие жаловались на то, что не могут вернуться к работе в течение полугода после заражения вирусом. Отмечается, что около 20 процентов пациентов с коронавирусом сообщают о долгосрочных последствиях заболевания.