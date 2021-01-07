Мировые лидеры осудили действия сторонников Трампа в Вашингтоне 2 7.01.2021, 10:19

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фото: GettyImages

Политику напомнили о мирной передачи власти.

Беспорядки у здания Конгресса США, где в среду, 6 января, проходили дебаты по результатам президентских выборов, вызвали решительное осуждение мировых лидеров, сообщает dw.com.

Так, соперник действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах, демократ Джозеф Байден, победу которого подтвердило голосование Коллегии выборщиков, осудил "беспрецедентную атаку" на американскую демократию. Он призвал нынешнего главу Белого дома выступить по телевидению, чтобы прекратить "осаду" Конгресса.

Спустя некоторое время Трамп опубликовал видео, в котором вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал своих сторонников отправиться по домам. "У нас должен быть мир, закон и порядок", - подчеркнул он. Позже этот твит был удален администратором Twitter.

Берлин призвал Трампа перестать попирать демократию

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что "Трамп и его сторонники должны, наконец, принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию". "Пренебрежение демократическими институтами несет разрушительные последствия", - отметил глава МИД ФРГ.

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

Его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан также призвал уважать результат выборов американского президента. Насилие против институтов США олицетворяет нападение на демократию, подчеркнул он.

Австрия напомнила о мирной передачи власти как основе демократии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выразил глубокое беспокойство происходящим в Соединенных Штатах. Он назвал беспорядки "провоцируемым популистами антидемократическим нападением на сердце американской демократии". Уважение итогов свободных выборов и мирная передача власти являются основами демократии, напомнил Ван дер Беллен. "Я убежден, что США защитят эти демократические правила, даже если нынешний президент медлит", - резюмировал австрийский лидер.

I am following with deep concern the populist prodded, anti-democracy attack on the #Capitol in #Washington, the heart of US democracy. The respect for the results of free elections and the peaceful transfer of government power is the foundation of democracy. (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) January 6, 2021

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) напомнила о "силе американских институтов и демократии". Она добавила, что с нетерпением ожидает работы с Джозефом Байденом в качестве следующего президента США.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал уважать демократический исход ноябрьского голосования. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил возмущение происходящим в столице США и особо выделил важность мирной и упорядоченной процедуры передачи власти.

Украина и Турция уверены, что США справятся с вызовом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обеспокоен происходящими в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в этой стране. "Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом", - написал Кулеба в Twitter. Он подчеркнул, что необходимо восстановить верховенство права и демократические процедуры как можно быстрее, поскольку "это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

МИД Турции тоже выразил обеспокоенность происходящим в столице США. "Мы призываем все стороны к сдержанности и благоразумию", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. Официальная Анкара уверена, что Вашингтон "преодолеет этот политический кризис". Власти Турции рекомендуют соотечественникам на территории Соединенных Штатов избегать людных мест и акций протеста.

Несколькими часами ранее сторонники Дональда Трампа после его выступления на митинге в Вашингтоне прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Обсуждение итогов выборов было приостановлено, а конгрессмены эвакуированы. В Вашингтоне вводят комендантский час, в город направлена Национальная гвардия.

Беспорядки в Вашингтоне. Кадры с места событий. Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США. Члены Сената и Палаты представителей эвакуированы. К Конгрессу США отправлена Национальная гвардия, здание окружено полицией. СМИ сообщают, что несколько полицейских ранены pic.twitter.com/sHWlN6b51x — DW на русском (@dw_russian) January 6, 2021

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что Джозеф Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Церемония приведения к присяге 46-го президента Соединенных Штатов должна состояться 20 января.

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