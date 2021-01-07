Конгресс США продолжил заседание, прерванное штурмом здания сторонниками Трампа 5 7.01.2021, 10:54

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Прямая трансляция.

В Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената США, которое было прервано из-за штурма здания протестующими.

Прямую трансляцию заседания ведет телеканал NBC.

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси отметила, что на утверждение результатов выборов может потребоваться вся ночь.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.

Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп попросил протестующих прекратить насилие.

Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.

На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогли очистить здание Капитолия от протестующих. Задержано более 50 человек.

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