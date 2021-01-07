Скелеты из шкафа 3 Виктор Горбачев

7.01.2021, 11:04

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Виктор Горбачев

Чем ближе смена хунты, тем больше говорят свидетели.

О, сколько еще мы узнаем. И не просто интересного. А шокирующего и страшного. Сколько правды вылезет из щелей шкафа. И не просто о краже 5 рублей и 30 копеек. Не об отлаженной продаже сигарет по всему миру. Не про отжатый у кого-то бизнес. Все это мелочь по сравнению... с жизнями и судьбами людей.

И чем ближе смена хунты, тем больше говорят свидетели. Чем ближе падение режима, тем шире открываются дверцы шкафа и вываливаются скелеты. Разные.

И если кто-то думает, что с годами все забывается, скрывается и фактов нет — это наивность. XXI век на дворе. Фото, аудио, видео… всего достаточно у свидетелей на руках. Всему свое время. Свидетели попрут как из рога изобилия. И да, чем больше сейчас выпадает скелетов из шкафом и вскрывается фактов, тем сильнее хунта пытается защищаться. Тем она жестче себя ведет. Что мы сейчас и наблюдаем. Страх нести ответственность за содеянное ранее заставляет их совершать вновь и вновь страшное.

Читали? Слышали? Видели? Бывший боец антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар заявил, что расстрелянные за теракт в минском метро Коновалов и Ковалев не виновны. А ведь тогда в результате взрыва погибло 15 человек. Приспешники дьявола заявили о причастности к этому Владислава Ковалева и Дмитрия Конавалова. Их быстро осудили и расстреляли. Очень быстро. Следы замели. Они так думают, что замели. Однако. И вот, Макар уже готов предоставить доказательства о том, что взрыв произошел от закладки в полу, а не от принесенной сумки.

Заговорят многие. Всплывет многое. Страна будет в шоке. В шоке от того, что так жили. Жили и не тужили. Но всему приходит всегда конец.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»

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