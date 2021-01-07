Рождественские фильмы для поднятия настроения: топ-10 лент для всей семьи 7.01.2021, 11:46

Почувствуйте атмосферу праздника.

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово – один из главных религиозных праздников в году. Этот день принято проводить вместе со своей семьей, а скрасить праздничный досуг помогут атмосферные фильмы на рождественскую тематику.

Среди них много известных кинолент, которые создадут праздничную обстановку и подарят вам яркие эмоции. Какие рождественские фильмы можно посмотреть – читайте далее в материале obozrevatel.com.

"Пара на праздники"

Слоан терпеть не может отмечать праздники с семьей, так как единственной темой для разговора становится ее личная жизнь, а вернее ее отсутствие. Однажды после Рождества она знакомится в супермаркете с австралийским игроком в гольф Джексоном, который находится в схожей ситуации, из-за чего оба договариваются встречаться во время всех праздников, изображая пару перед друзьями и родственниками…

"Дэш и Лили"

Накануне Рождества в Нью-Йорке 17-летняя жизнерадостная студентка Лили, находясь в предвкушении наступления праздника, остается дома одна, после того как ее родители и дедушка решили уехать из города на отдых. Скучая от одиночества, девушка-подросток прячет среди полок в одном из книжных магазинов свою красную записную книжку, которую находит депрессивный и циничный парень Дэш, все еще переживающий из-за разрыва со своей девушкой Софией в прошлом году...

"Отпуск по обмену"

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской "Daily Telegraph", страдает от неразделенной любви к своему эгоистичному боссу. В это же время на другом конце мира Аманда Вудс, руководитель преуспевающего рекламного агентства, узнает, что ее жених, с которым она связывала будущие планы, продолжительное время ей изменяет. Устав от любовных неудач, героини решают поменяться своими домами...

"Семья напрокат"

Сэм Филд – успешный бизнесмен, потомок богатой семьи промышленника и фабриканта. Имея славу трудоголика, Сэм наслаждается женщинами, меняя их, как перчатки. Однажды пресс-секретарь Сэма Дэйв Эбер заявляет, что один влиятельный возможный покупатель компании считает Сэма идеальным семьянином. Сэм не в восторге от этой новости, но соглашается на то, чтобы нанять актеров, которые будут играть его жену и сына…

"Семьянин"

1987 год. Джек Кэмпбелл прощается в аэропорту с Кейт – он улетает в Лондон на стажировку. У Кейт самые дурные предчувствия, и она просит его остаться, но Джек улетает. Прошло 13 лет. Джек стал преуспевающим бизнесменом, руководителем корпорации, и на совещании требует, чтобы его сотрудники забыли о Сочельнике и остались в этот предпраздничный день на работе. Предстоит крупная сделка. И тут Джеку передают записку от Кейт Рейнолдс, той самой Кейт, его первой любви. Но он не хочет ей звонить, чтобы не ворошить прошлое и не расстраиваться от ностальгических воспоминаний…

"Интуиция"

Действие начинается в Нью-Йорке в 1994 году. Во время предрождественской суматохи Джонатан Трейгер знакомится с Сарой Томас, когда они оба в магазине пытаются купить одну и ту же пару перчаток. Зная друг друга несколько минут, пара проводит чудесный вечер вместе в ресторане "Serendipity", несмотря на то, что у каждого из них есть постоянный партнер...

"Ноэль"

Рождество в Нью-Йорке – самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого недостаточно. Они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных забот и тяжелых воспоминаний…

"Реальная любовь"

Действие фильма происходит в конце 2003 года, начинаясь за пять недель до Рождества. Кульминация всех сюжетов приходится на сочельник, когда действие фильма переплетает между собой всех персонажей. Главными героями картины являются абсолютно все персонажи, в фильме нет ставки на участие главных героев – звезд.

"Полярный экспресс"

История "Полярного экспресса" рассказывает о почти переставшем верить в Санта Клауса мальчике, за которым в сочельник приехал волшебный поезд, направляющийся на Северный полюс. Воспользовавшись этой возможностью, он находит новых друзей и получает полезный урок.

"Один дома"

Действие фильма происходит незадолго до Рождества. Семьи братьев Маккаллистеров собираются в доме Питера и Кейт на окраине Чикаго, чтобы вместе полететь в Париж и провести там каникулы. 8-летнего Кевина, младшего сына хозяев дома, высмеивают как родные братья и сестры, так и другие родственники. Ссора со старшим братом-задирой Баззом, который нарочно съел любимую сырную пиццу Кевина, приводит к наказанию – мальчика отправляют ночевать в мансарду, где он в порыве гнева на своих родственников загадывает желание, чтобы его семья исчезла…

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