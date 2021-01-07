«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!»
- 7.01.2021, 12:38
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Колодищи и Зеленый Луг вышли на марш протеста.
«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро»: сегодня Колодищанский полигон встретил Рождественское утро вместе с друзьями из Зеленого луга под несменяемые лозунги.
«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!», — скандировали люди на марше.
Видео опубликовал «Твиттер» Charter97.org.
«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!»— charter97.org (@charter_97) January 7, 2021
Колодищи и Зеленый Луг вышли на марш протеста. pic.twitter.com/0iMB9v2cgX