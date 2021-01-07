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Ученые нашли идеальную закуску для алкоголя

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  • 7.01.2021, 13:02
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Ученые нашли идеальную закуску для алкоголя

Она выполняет функции сорбента.

Диетологи часто любят напомнить о том, что алкоголь необходимо закусывать жирной и калорийной едой, однако это не совсем правильный подход. Действительно, такая пища способна нейтрализовать спиртовые соединения, но она наносит не меньший вред, чем сам алкоголь, пишет healthinfo.ua.

Ученый-диетолог Марина Макиша назвала идеальный продукт, который способен нивелировать воздействие спиртного на организм и не имеет побочных эффектов. Оказалось, что таким свойством обладают обычные грибы из-за высокого содержания хитозана. Это сорбент, который предотвращает всасывание спирта в кровь.

Однако специалист дала ещё ряд рекомендаций. Не нужно перед застольем съедать очень много грибов, поскольку они богаты на нерастворимые пищевые волокна. Максимальная суточная норма - 300 грамм. Чтобы точно обезопасить себя от проблем с пищеварением Макиша рекомендует съедать в день не более 150 грамм грибов. Этого вполне хватит, чтобы снизить негативное влияние алкоголя.

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