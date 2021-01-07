Конспирологи распространяют схему 5G-чипа, «скрытого» в вакцинах против COVID-19 7.01.2021, 13:20

1,489

На самом деле это гитарная педаль.

Конспирологи продолжают распространять в сети «доказательства» взаимосвязи коронавируса и 5G. На этот раз распространяется якобы схема 5G-чипа, который вводят в организм с вакциной против COVID-19. На самом деле это схема гитарной педали, пишет hromadske.ua.

Первым заметил это программист из Италии Марио Фуско, который говорит, что в Италии изображение стало вирусным.

«На самом деле это электрическая схема гитарной педали. Я считаю, что поместить ее в COVID-вакцину было бы отличной идеей», — написал Фуско.

Издание The Independent пишет, что этот фейк широко распространялся не только в Италии, но и в Румынии. На самом деле на картинке схема гитарной модели Boss Metal Zone MT-2, указывают Independent и Mashable.

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.



In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea💡 pic.twitter.com/qXKnv7VVly — Mario Fusco 🇪🇺 (@mariofusco) December 28, 2020

На изображение нанесли надписи «Схема 5G-чипа» и «Конфиденциально», но не убрали подписи «бас», «высокие частоты» и «переключения ногой».

«Даже если вы далеки от музыки, эти слова должны вас натолкнуть на мысль, что это не секретный 5G-чип против коронавируса», — отмечают в Mashable.

5G и COVID-19

Это одна из самых популярных теорий заговоров по объяснению причин распространения коронавируса. Якобы COVID-19 можно подхватить через 5G. На самом деле вирус передается только при взаимодействии с зараженной поверхностью или больным человеком.

Также была мысль, что 5G ослабляет иммунитет, и это делает человека уязвимым к коронавирусу, что на самом деле не так. Из-за страха перед 5G люди, в частности в Великобритании, поджигали вышки.

Информационная гигиена во время пандемии не менее важна, чем личная. Советуем получать новую информацию только из официальных и надежных источников, не паниковать и тщательно проверять новости, которые вы читаете, например, в нескольких источниках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».