Конспирологи распространяют схему 5G-чипа, «скрытого» в вакцинах против COVID-19
- 7.01.2021, 13:20
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На самом деле это гитарная педаль.
Конспирологи продолжают распространять в сети «доказательства» взаимосвязи коронавируса и 5G. На этот раз распространяется якобы схема 5G-чипа, который вводят в организм с вакциной против COVID-19. На самом деле это схема гитарной педали, пишет hromadske.ua.
Первым заметил это программист из Италии Марио Фуско, который говорит, что в Италии изображение стало вирусным.
«На самом деле это электрическая схема гитарной педали. Я считаю, что поместить ее в COVID-вакцину было бы отличной идеей», — написал Фуско.
Издание The Independent пишет, что этот фейк широко распространялся не только в Италии, но и в Румынии. На самом деле на картинке схема гитарной модели Boss Metal Zone MT-2, указывают Independent и Mashable.
Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.— Mario Fusco 🇪🇺 (@mariofusco) December 28, 2020
In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea💡 pic.twitter.com/qXKnv7VVly
На изображение нанесли надписи «Схема 5G-чипа» и «Конфиденциально», но не убрали подписи «бас», «высокие частоты» и «переключения ногой».
«Даже если вы далеки от музыки, эти слова должны вас натолкнуть на мысль, что это не секретный 5G-чип против коронавируса», — отмечают в Mashable.
5G и COVID-19
Это одна из самых популярных теорий заговоров по объяснению причин распространения коронавируса. Якобы COVID-19 можно подхватить через 5G. На самом деле вирус передается только при взаимодействии с зараженной поверхностью или больным человеком.
Также была мысль, что 5G ослабляет иммунитет, и это делает человека уязвимым к коронавирусу, что на самом деле не так. Из-за страха перед 5G люди, в частности в Великобритании, поджигали вышки.
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