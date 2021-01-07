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Конспирологи распространяют схему 5G-чипа, «скрытого» в вакцинах против COVID-19

  • 7.01.2021, 13:20
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Конспирологи распространяют схему 5G-чипа, «скрытого» в вакцинах против COVID-19

На самом деле это гитарная педаль.

Конспирологи продолжают распространять в сети «доказательства» взаимосвязи коронавируса и 5G. На этот раз распространяется якобы схема 5G-чипа, который вводят в организм с вакциной против COVID-19. На самом деле это схема гитарной педали, пишет hromadske.ua.

Первым заметил это программист из Италии Марио Фуско, который говорит, что в Италии изображение стало вирусным.

«На самом деле это электрическая схема гитарной педали. Я считаю, что поместить ее в COVID-вакцину было бы отличной идеей», — написал Фуско.

Издание The Independent пишет, что этот фейк широко распространялся не только в Италии, но и в Румынии. На самом деле на картинке схема гитарной модели Boss Metal Zone MT-2, указывают Independent и Mashable.

На изображение нанесли надписи «Схема 5G-чипа» и «Конфиденциально», но не убрали подписи «бас», «высокие частоты» и «переключения ногой».

«Даже если вы далеки от музыки, эти слова должны вас натолкнуть на мысль, что это не секретный 5G-чип против коронавируса», — отмечают в Mashable.

5G и COVID-19

Это одна из самых популярных теорий заговоров по объяснению причин распространения коронавируса. Якобы COVID-19 можно подхватить через 5G. На самом деле вирус передается только при взаимодействии с зараженной поверхностью или больным человеком.

Также была мысль, что 5G ослабляет иммунитет, и это делает человека уязвимым к коронавирусу, что на самом деле не так. Из-за страха перед 5G люди, в частности в Великобритании, поджигали вышки.

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