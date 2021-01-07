Эффект Паскаля и победа белорусской революции 7.01.2021, 13:28

Фото: AFP

Для создания критического давления на режим нужно совсем немного.

Телеграм-канал «Баста!» поделился интересным анализом ситуации в Беларуси от своего читателя.

«Из школьного курса физики многие, наверное, помнят, как учитель вам рассказывал про опыт Паскаля, - пишет читатель. - Когда небольшим количеством воды можно создать очень большое давление.

Для демонстрации этого явления Паскаль в обычную деревянную бочку, закрытую со всех сторон, вставил узкую длинную трубку. Поднявшись на второй этаж дома, учёный вылил в эту трубку всего лишь одну кружку воды. Вода в трубке поднялась до большей высоты, ведь трубка была узкая, тем самым увеличив давления.

Давление на стенки бочки так возросло, что ее клепки разошлись и вода начала выливаться.

Это демонстрирует нам то, что для создания давления нужно совсем немного, буквально, кружка. И эта кружка - наша Вера.

Вера настолько малая величина, но именно она поднятая на должную высоту, сделает свое решающее дело, в деле создания давления».

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