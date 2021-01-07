Cайт Кремля опубликовал видео дрожащего Путина 13 7.01.2021, 14:07

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Фото: AP

Правителя показали россиянам в странном виде.

Сайт Кремля опубликовал поздравление президента России Владимира Путина с Рождеством, снятое на дрожащую камеру, сообщает «Эхо Москвы».

Глава государства дал короткое интервью после церковной службы. Отвечая на вопрос одного из журналистов, Путин сказал, что надежда и ожидание чуда поддерживают нас на самых сложных этапах и коротко поздравил россиян.

Отдельного видео с президентом по случаю Рождества на сайте Кремля нет.

В эфире государственного телевидения был показан сюжет, где Путин и все участники рождественского богослужения были без масок, перчаток и не соблюдали социальную дистанцию, несмотря на предписания Роспотребнадзора.

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