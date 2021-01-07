Cайт Кремля опубликовал видео дрожащего Путина

Cайт Кремля опубликовал видео дрожащего Путина13
- 7.01.2021, 14:07
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Правителя показали россиянам в странном виде.
Сайт Кремля опубликовал поздравление президента России Владимира Путина с Рождеством, снятое на дрожащую камеру, сообщает «Эхо Москвы».
Глава государства дал короткое интервью после церковной службы. Отвечая на вопрос одного из журналистов, Путин сказал, что надежда и ожидание чуда поддерживают нас на самых сложных этапах и коротко поздравил россиян.
Отдельного видео с президентом по случаю Рождества на сайте Кремля нет.
В эфире государственного телевидения был показан сюжет, где Путин и все участники рождественского богослужения были без масок, перчаток и не соблюдали социальную дистанцию, несмотря на предписания Роспотребнадзора.