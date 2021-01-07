Что изменится, когда уйдет Лукашенко? Всё! 12 Виталий Цыганков

7.01.2021, 14:25

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Фото: ТАСС

Остальные вопросы будем решать по мере поступления.

За последние месяцы не раз приходилось встречать в социальных сетях высказывания, что уход Лукашенко не избавит Беларусь от системных проблем, многие из которых отображают сегодняшний уровень сознания и развития белорусского общества.

После нескольких дискуссий у меня растет впечатление, что такие разговоры заводят или дурачки, которые не представляют, как функционирует авторитарная система в Беларуси, или засланные казачки, которые имеют цель (или задание) расколоть сторонников демократии тезисом про то, что кардинальные перемены не произойдут даже после ухода Лукашенко. Подкидывается мыслишка – зачем, мол, сражаться против режима, если ему на смену придет такой же.

Ни для кого не секрет, что в Беларуси построена и функционирует авторитарная система, где все завязано именно на личности одного человека. Большинство стратегических и тактических решений, особенно в последнее время, направлены прежде всего на интересы политического выживания именно этого человека и мало связаны с интересами Беларуси. Задумайтесь, если бы руководитель государства действительно думал об интересах своей страны – стал бы он предпринимать действия, которые, как было очевидно, приведут к гражданскому конфликту, международным санкциям, изоляции, экономическому падению?

Ставь человек действительно интересы страны выше стремления сохранить свою власть, он бы на это не пошел.

Поэтому любая, самая формальная замена фамилии на самом деле объективно принесет кардинальные перемены при любом варианте развития событий. Даже если предположить самый пессимистический вариант (место Лукашенко занимает «преемник», условный нынешний премьер), то даже при этом варианте Беларусь сразу же станет совершенно другой страной.

История знает немало примеров, когда авторитарный режим держался только на «привычке» государственной машины исполнять любые, порой самые неадекватные пожелания авторитарного руководителя

Те, кто думает, что после ухода Лукашенко система останется и ничего не изменится – просто не понимают, как функционируют такие политические режимы. Большинство исторических примеров, Пиночета в Чили, Франко в Испании, Салазара в Португалии, демонстрируют: авторитарные режимы достаточно быстро трансформировались после отхода правителя от власти. Происходило это не только тогда, когда каудильо заменяли оппозиционные ему силы, но и в случае, когда на смену приходили преемники или соратники – перемены все равно были неизбежны.

Можно вспомнить и Советский Союз, когда смерть Сталина не поменяла систему, но изменила страну, особенно для тех миллионов людей, которые были освобождены из лагерей. В этом есть какая-то неизбежная историческая закономерность – любой преемник диктатора, даже тот, который клянется в верности существующему курсу, на самом деле почти всегда вынужден проводить совершенно иную, обычно более либеральную, политику.

«Ябатьки» – так называют себя фанаты Александра Лукашенко, признавая, что они являются сторонниками не какого-то определенного политического курса, идей или принципов. Они добровольно признают себя подданными одного конкретного человека. Не станет этого человека во главе государства – они начнут потерянно думать, кто же должен быть их новым кумиром.

В сегодняшней Беларуси нет проблемы «недозревшего общества», ситуация как раз обратная. Большинство белорусов готово к новым политическим и экономическим реалиям, готово самостоятельно решать свою судьбу, и только власть из последних сил «посиневшими пальцами» цепляется за прошлое.

Очевидно, что цепляние это связано почти исключительно с одним человеком, который в конце 90-х выстроил систему единоличной власти и никогда не соглашался на реальные политические и даже экономические реформы, полагая, что они ограничат его власть.

Сейчас в Беларуси ситуация обратная той, которая была в 1991 году. Тогда политические изменения (развал Союза, независимость, рыночные отношения, конкурентная политика) пришли слишком быстро и в значительной степени извне Беларуси. Большинство было к ним морально не готово, не принимало в них активного участия и только начинало учиться жить по новым правилам.

Сейчас все наоборот. Социологи отмечают кардинальные перемены, происшедшие в белорусском обществе за последние годы, – в ценностных ориентирах, отношении к основным жизненным вопросам. По данным Всемирного исследования ценностей, число тех, кто разделяет мнение, что люди имеют свободу выбора и влияют на собственную жизнь, за последние 10 лет в Беларуси увеличилось вдвое. Уменьшилось количество людей с патерналистскими ожиданиями. Почти втрое увеличилось число убежденных в том, что улучшение жизни граждан – единственная задача государства.

Все больше белорусов верят в необходимость конкуренции, в важность прозрачных правил, потому что нормальная конкуренция возможна, когда закон работает и существуют более или менее предсказуемые правила игры. В общем и целом, белорусы стали более «рыночными», более ответственными за свою жизнь, кардинально уменьшился уровень патернализма, надежды на помощь государства.

Однако белорусская власть не смогла или не пожелала принять эти изменения. Общество убежало далеко вперед, а власть со своими авторитарными устаревшими принципами осталась позади.

Можно даже сказать, что вся риторика властей про «потеряем страну» обоснована! Они действительно с уходом Лукашенко потеряют «эту страну» — страну беззакония, всевластия силовиков, убыточных предприятий, бездушной вертикали, серости и агрогламура

В любом обществе есть самые разные общественные настроения. И любое действие власти можно «оправдать» теми или иным уровнем поддержки. Люди во всех странах не идеальны, имеют свои страхи, комплексы, недостаток образования. Но именно власть решает, на какие качества народа стоит опираться в своей политике, именно власть определяет границы тех или иных действий. Только от власти зависит, куда она поведет свой народ – вверх или вниз.

История знает немало примеров, когда именно особенности личности авторитарного правителя меняли судьбу нации.

В 30-е годы авторитаризм, фашизм в той или иной форме был довольно распространенным в Европе явлением. Но именно специфические особенности личности и характера Гитлера развязали вторую мировую войну, привели к Холокосту.

Исторические документы, свидетельства современников говорят нам, что в отличие от первой мировой войны (когда после ее объявления во многих столицах прошли патриотические митинги) вторую мировую широкие народные массы не хотели, даже немцы в большинстве своем. Если и были какие-то реваншистские настроения, то они достаточно локальные – забрать Эльзас Лотарингию у Франции, Судеты у Чехии, наказать Польшу. Погибать в снегах под Сталинградом и под бомбами американских бомбардировщиков никто не хотел. Можно сказать, что если бы на месте Гитлера был любой другой, более психически адекватный немецкий лидер, даже из известной нам национал-социалисткой верхушки, история могла бы сложиться по-другому, мировая война могла и не вспыхнуть.

Просто потому, что на месте лидера был бы другой человек.

Можно абсолютно уверенно утверждать: именно специфика личности Александра Лукашенко, специфика его отношения к людям и к власти привела к исчезновениям его политических оппонентов в конце 90-х. Именно эта специфика привела к августу 2020 года, когда беззаконие и всевластие силовых структур проявили себя в полной мере.

Так что сначала нужно добиться просто замены фамилии. На сегодня это самое главное. Остальные вопросы будем решать по мере поступления.

Виталий Цыганков, «Свободные новости»

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