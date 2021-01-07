«Голодовка — единственный способ выразить несогласие» 1 7.01.2021, 15:22

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Фото: ТК / Белсат

Игорь Лосик голодает уже 24 дня.

Из тюрьмы Игорь Лосик пишет, что уже не чувствует голода. Его жена Дарья очень переживает за здоровье мужа, но понимает, что для Игоря это единственный способ выразить несогласие с обвинением. С момента задержания мужа каждый день жизни Дарьи посвящен борьбе за освобождение и возвращение Игоря в семью, пишет сайт телеканала «Белсат».

Фото: ТК / Белсат

«Пусть возьмет деньги на талончик: он вернется домой»

Игорь Лосик остается за решеткой уже более полугода. Его задержали еще 25 июня на глазах жены. Впоминая тот день, Дарья говорит, что он перевернул всю ее жизнь и изменил ее саму.

«Все происходило очень неожиданно, – говорит девушка. – Мы возвращались домой с прогулки и встретили на лестничной площадке милиционеров, их было много, человек 10-12. Они показали постановление и сказали, что должны у нас провести обыск».

Забрали технику и Игоря. Дарья говорит, что на всю жизнь запомнит, как ей тогда сказали, чтобы муж взял «деньги на талончик», так как в милиции только подпишет объяснения и вернется домой. Не вернулся до сих пор. Игорю Лосику предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Когда истек срок содержания под стражей по этой статье, добавили новый: ч. 2 ст. 293 УК РБ «Массовые беспорядки».

Фото: ТК / Белсат

Когда ждать суда, неизвестно. Жалобы на содержание под стражей результата не дали. Рассмотрение очередной такой жалобы состоится в понедельник 11 января.

«Голодовка – единственный способ выразить несогласие»

Чтобы выразить свое несогласие с обвинением и заключением, Игорь пошел на крайний шаг – объявил голодовку. Дарья поддерживает мужа и понимает его, но и боится последствий.

«Голодовка – единственный способ, который ему остался, чтобы выразить свой протест против беззакония, – говорит жена Игоря. – Его преследование политически мотивировано, все обвинения сфальсифицированы, он не виноват в том, что ему предъявляют, но его никто не слышит. Что ему остается делать?»

Жена политзаключенного хочет верить, что таким образом мужу удастся добиться справедливости, что в конце концов он прекратит голодовку.

Фото: ТК / Белсат

«Каждое утро я просыпаюсь и думаю, как там мой муж, что с ним происходит. Очень переживаю, что ему не окажут квалифицированной медицинской помощи, если она ему понадобится», – отмечает Дарья.

Вместе с родителями женщина убеждает мужа прекратить голодовку, но, говорит, что у Игоря такой характер: если он что-то решил, то назад отступать не будет.

– Каждый раз в письмах я прошу его остановиться и через адвоката говорю: «Хватит, ты уже достаточно всем показал и доказал»».

«Должна была прекратить голодовку, так как отвечаю не только за себя»

В письмах Игорь пишет, что его состояние хорошее, он уже не чувствует голода. Ему регулярно меряют давление, взвешивали, брали кровь на анализ.

Фото: ТК / Белсат

«Я очень боюсь, что хорошее состояние может быть иллюзией, что Игорь может не почувствовать того предела, когда в организме начнут происходить какие-то серьезные изменения, – говорит Дарья. Мне сказали, что первым в такой ситуации страдает сердце, и более 20 дней – это уже серьезный срок, когда могут начаться серьезные изменения в организме. И выходить из такой длительной голодовки будет очень тяжело, это не будет просто так, что сел и поел, а капельницы, особый режим питания. Это все очень тяжело и страшно».

Чтобы поддержать мужа, Дарья попыталась голодать вместе с ним. Говорит, что продержалась шесть дней. Была вынуждена остановиться, так как на ее семью начали давить. Женщина не уточняет, как именно, но подчеркивает, что несет ответственность не только за себя.

Фото: ТК / Белсат

«Я стала сильнее и смелее»

Говоря о своей жизни в течение последних шести месяцев, Дарья Лосик отмечает, что каждый день стал похож на предыдущий. Очень много времени занимают поездки к Игорю, распространение информации о нем. До голодовки она часто собирала пищевые передачи мужу: ходила в магазин, потом нарезала продукты, которые можно нарезать.

Дарья старается выделять отдельные дни и проводит их только с дочкой, которая очень скучает без папы.

Фото: ТК / Белсат

«Возможно, я стала в какой-то степени сильнее и смелее, потому что, если бы мне сказали раньше, что я буду это делать, я подумала бы, что вы шутите», – говорит Дарья о том, как ее сменили последние полгода. И добавляет, что не знает, как бы держалась, если бы не забота как близких, так и совершенно незнакомых людей.

«Мне пишут очень многие люди, с некоторыми мы за это время даже подружились, – рассказывает Дарья. – на Новый год Паулине прислали подарки. И недавно, 4 января, у нее был день рождения, ей исполнилось два года, я на почте забрала три огромных посылки килограммов на шесть. Это прислали совершенно не знакомые нам люди. Эта немыслимая солидарность очень потрясает и дает толчок что-то делать дальше».

Двухлетняя Паулина скучает по папе, помнит его. Но одновременно жена политзаключенного радуется, что дочь еще очень маленькая и пока не спрашивает, где папа. Дарья не знает, как бы рассказывала, что такое тюрьма, почему папу забрали. Пока она говорит, что он просто уехал. А Паулина указывает на небо, будто папа улетел самолетом. Женщине трудно говорить о дочери, она отмечает, что и сама за полгода более-менее успокоилась, но когда думает и повествует о том, как ребенку не хватает папы, к горлу подступает комок:

Фото: ТК / Белсат

«Паулина делает вид, что звонит папе, рассматривает его снимки. А в первые дни она все ходила и говорила: «Папа, ку-ку». Она помнит его одежду. У нас на вешалке в коридоре висит моя одежда и его, и она прекрасно знает, что он одевал, подходит и говорит: «Это папы»».

«Игорь – идеальный муж и папа»

Познакомились Дарья с Игорем давно, первый раз встретились 28 ноября 2009 года. А до этого в течение трех месяцев переписывались.

«Я тогда создали страницу в сети «Вконтакте», и Игорь совершенно случайно стал моим первым другом, – вспоминает жена политического узника. – Мы начали переписываться, а потом он предложил встретиться, так все и началось».

Дарья и Игорь. Фото из личного архива

Дарья тогда только поступила на первый курс Барановичского университета, Игорь учился в Минске. Но после первого курса он забрал документы и поступил в БарГУ на преподавателя английского и немецкого языков: не мог жить в Минске без Дарьи и видеться только в выходные. После университета Игорь стал внештатным консультантом Радио «Свобода».

Поженились Игорь и Дарья 9 февраля 2013 года. Паулина – запланированная и долгожданная дочь. Игорь всегда хотел именно дочку, сам выбирал ей имя.

Фото: ТК / Белсат

«У нас очень хорошая семья, никогда не было никаких конфликтов, – говорит Дарья – Игорь – прекрасный отец и муж. Для меня он идеальный: добрый, мягкий, всегда умеет найти компромисс».

«Если понадобится – буду ждать годами. И бороться»

Дарья не собирается уезжать, пока Игорь здесь, за решеткой, как бы на нее ни давили: «Я его жена и не брошу его. Я прилагаю и буду прилагать все усилия, чтобы его освободить и чтобы о его истории узнали как можно больше людей. А если понадобится, я буду ждать его годами. Ждать и бороться».

Фото: ТК / Белсат

За все шесть месяцев Игорю и Дарье не дали ни одной встречи. Свою семью он сейчас видит только на снимках, которые шлет в письмах жена.

«Про Павлину Игорь пишет, что она очень выросла за это время: мол, когда его забирали, была маленькая, а теперь уже настоящей принцессой стала», – рассказывает Дарья.

Также Игорь пишет, что очень гордится белорусами, тем, что им удалось объединиться после выборов и насилия силовиков 9-12 августа, которые выходили на улицы.

За шесть месяцев Игорь получил более тысячи писем

Политзаключенный получает много писем от неравнодушных людей из разных уголков мира. Только в первый понедельник Нового года ему принесли 60 писем. А всего у него их уже более тысячи.

Фото: ТК / Белсат

«Он хранит письма в спортивной сумке и говорит, что она уже очень тяжелая, – отмечает Дарья, – думает, как передать эту сумку мне».

На условия Игорь сейчас не жалуется. Сорок дней он провел в темной сырой камере, в которой бегали мыши и воняло уборной. Сейчас его перевели в лучшие условия, даже есть телевизор. С сокамерниками отношения хорошие, один нарисовал портрет Игоря, так Дарья смогла увидеть мужа впервые за полгода.

Фото: ТК / Белсат

Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и фрилансер-консультант белорусской службы Радио «Свобода» Игорь Лосик содержится в тюрьме в Жодино. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Правозащитное сообщество Беларуси признало мужчину политическим заключенным.

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