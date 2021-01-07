Гарри Погоняйло: Гроздья гнева зреют, и таракану придется уйти под плинтус 3 7.01.2021, 16:55

3,902

ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Наказание для палачей — и Божье, и людское – обязательно наступит.

Канун православного Рождества в Минске ознаменовался массовыми облавами, которые осуществляли неизвестные в балаклавах. Около 10 человек задержаны в Уручье, еще несколько — в Новой Боровой и на улице Притыцкого. После «кровавой вечери» несколько человек в тяжелом состоянии оказались в минских больницах.

На вопросы сайта «БП» ответил известный белорусский правозащитник Гарри Погоняйло:

- Лукашенко взялся доказать всему миру, что в своей «собственной» стране со своим «собственным» народом он управится и наведет порядок, он тут хозяин. А методы применяются самые гнусные: многие уже совершили кровавые преступления, за которые не понесли никакой ответственности, а дарованная сверху вседозволенность превращает так называемых «блюстителей порядка» в опричников, или турецких янычар, которые готовы за своего господина снести голову любому.

Эти «товарищи» без каких-либо опознавательных знаков представителей власти с лицами, закрытыми балаклавами, ведут себя как фашисты на оккупированной территории, другого сравнения для их оценки у меня нет.

- Зачем Лукашенко снова возвращается к бандитским методам, если, по его словам, «улицы зачищены»?

- Это на словах территория зачищена, и нет протестующих на площадях и улицах городов и сел Беларуси, это государственные СМИ могут показывать такую картинку миру и нашей общественности, что согласие враждующих сторон наступило, выражающих протесты на улицах нет, все рады и готовы принять его неограниченную власть, быть под его пятой и славить «короля». Лукашенко вбил себе в голову, что только путем насилия, только «жэстачайшыми» методами он наведет «порядок» - тот, о котором он мечтал, о котором он уже говорил, когда приводил в пример порядок, установленный Гитлером. По его разумению такой порядок сохранит его личную власть настолько долго, насколько он пожелает. И тем самым поставит пер фактом и Москву, и международное сообщество, что в Беларуси достигнуто умиротворение, покой и согласие. Такими способами все несогласные вынуждены будут уйти или в подполье, или находиться на тюремных нарах. При этом с жертвами никто не считается и, судя по всему, считаться не будет. Закон не действует, о чем он заявил в Генеральной прокуратуре, предлагая навести в стране порядок, как он его представляет.

Понятно, что такие порядки никто из белорусов, имеющих чувство собственного достоинства, чести, терпеть не будет: это противоестественное человеческое состояние - быть униженным, несправедливо поруганным, без какой-либо надежды на достойную жизнь и самоуважение.

Опираясь исключительно на силу, на возможность действовать безнаказанно, даже при совершении убийств, местных опричников ничто не остановит. Конечно, при таких обстоятельствах никто призывать к совершению подвигов, чтобы люди массово выходили на улицы, проявляли солидарность с другими протестующими, а тем более оказывали сопротивление силовикам, не будет: нам не нужны александры матросовы. Но гроздья гнева зреют, и их выход может обернуться крайне плачевным исходом для власть предержащих. Протестующие, не согласные с действиями властей, будут находить иные способы давления и собственного избавления от тирании.

У меня большая надежда на то, что рабочий класс и все люди труда могут объединиться и показать, кто в доме истинный хозяин. Никто не намерен жить в условиях оккупации, никто не смирится с применением силы, никто не откажется от своих прав быть свободными и людьми зваться. Людей новой Беларуси уже не загнать в прошлое, под плинтус уйдут те тараканы, которые сегодня позволяют себе измываться над народом, но которых мы вытащим на белый свет и поступим с ними по справедливости. Да, сегодня многие из так называемого «силового блока» послушно выполняют приказы своих командиров, а командиры выполняют преступные указания своего главнокомандующего. Но такое состояние и в государстве, и в обществе долго длиться не может.

Меня лично смущает время, избранное для силовой зачистки, - канун православного Рождества. На главаре что есть крест, что креста нет. Надеюсь, что господь Бог нас любит и не оставит на поругание.

А наказание для палачей - и божье, и людское – обязательно наступит. Я в это свято верю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».