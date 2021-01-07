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Бюджет Беларуси недополучил более двух миллиардов рублей от налогов

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  • 7.01.2021, 16:01
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Бюджет Беларуси недополучил более двух миллиардов рублей от налогов

Кто потратил больше всего денег?

Доход республиканского бюджета не досчитался 2.197.468.752 рубля. 2.143.962.722 рублей из них должны были поступить от уплаты налогов, об этом говорится в указе Лукашенко «Об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2020 год», сообщает realt.by.

Властям пришлось сильно экономить на общегосударственной деятельности и социальной политике. Однако МВД, КГБ, здравоохранение и стройка получили денег больше, чем планировалось на них потратить в начале года.

Всего в бюджет не поступило 2.143.962.722 рубля налогов от планируемого в начале года показателя. Из них почти 50% не досчитались от налогов на доходы и прибыль (-1 052 320 091 рублей). Также крупная сума не поступила от налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности (-876 905 401 рублей).

На чем экономили?

С учетом таких корректировок в доходах, властям пришлось пересмотреть и расходы. Больше всего решили сэкономить на общегосударственной деятельности (-1 056 850 078 рублей). В это пункте решили больше всех пожертвовать выплатами на такие направления, как: финансовые и налоговые органы (-10 961 572 рублей), открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом (-16 872 352 рублей) и обслуживание государственного долга страны (-307 952 596 рублей).

Также власти решили пожертвовать социальной политикой (-117 004 741 рублей), образованием (-22 688 912 рублей), физической культурой, спортом, культурой и средствами массовой информации (-55 960 865 рублей), а также национальной экономикой (-183 001 243 рублей).

На что потратились?

Несмотря на большой дефицит доходов, власти смогли найти деньги, чтобы заплатить сверх нормы и планов на такие направления, как: органы внутренних дел (+19 589 891 рублей сверх планов), органы государственной безопасности (+1 683 091 рублей), органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям (+15 521 913 рублей), а также здравоохранение (+37 997 215 рублей, что обуславливается борьбой с пандемией).

Не экономили и на жилищно-коммунальных услугах и жилищном строительстве (+363 732 рублей сверх нормы). Сумма эквивалентна стоимости просторной «трешки» в новостройке. На строительство и архитектуру потратили также немного больше, чем планировали (+444 788 рублей). Однако этот доход «съел» дефицит пункта «прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры» (-18 883 225 рублей). Итого «промышленность, строительство и архитектура» недополучили 18 438 437 рублей.

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