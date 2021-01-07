Трамп за четыре часа оказался изгоем 7 Юрий Бутусов

7.01.2021, 16:29

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Юрий Бутусов

Америка показала миру в который раз не слабость, а силу, могучую силу американской демократии.

Великая американская мечта – вот чему надо учиться. Президент США призвал штурмовать здание парламента, который собирался объявить лидера оппозиции от демократов новым президентом. Сам Дональд Трамп, верховный главнокомандующий, глава правительства, послал людей на незаконные действия против Конгресса.

В США государство сильно тем, что активные граждане всегда готовы выйти на улицу, и своя мощная общественная поддержка есть и у Трампа. И вот через час толпа сторонников президента без всяких колебаний идет на штурм парламента, американцы не боятся рисковать собой и впервые в истории штурмовать Конгресс. Полиция открыла огонь и застрелила четверых протестующих, но несмотря ни на что парламент захвачен, заседание сорвано, депутаты покинули здание.

Казалось бы, начался кризис, катастрофа, государство расколото? Но нет.

Вице-президент США Майкл Пенс, соратник Трампа, который после победы Байдена вместе с Трампом теряет власть, первым выступил против действий президента США! Пенс приказал ввести в столицу войска для защиты парламента и выступил с осуждением захвата Конгресса.

Экс-президент США и один из столпов правящей Республиканской партии Джордж Буш выступил немедленно с осуждением провокации Трампа.

Губернатор штата Мэриленд, представитель Республиканской партии, первым направил в столицу полицию для подавления попытки захвата Конгресса.

Депутаты всей Республиканской партии немедленно выступили против Трампа и отозвали все иски по оспариванию результатов выборов, фактически мгновенно признав Байдена победителем.

Все главные соцсети мгновенно заблокировали все призывы Трампа штурмовать Конгресс и удалили его аккаунт. Какая свобода слова? Нарушать закон и угрожать государству не дозволено никому, даже главе государства! Всех врагов государства – в бан!

Полиция и Нацгвардия в кратчайшее время очистили Капитолий, Конгресс продолжил работу и вскоре Байден был оглашен новым президентом США.

Президент Трамп за четыре часа оказался изгоем в государстве, в собственной политической партии, в соцсетях и медиа. И выступил с обращением к своим сторонникам воздержаться от всяких штурмов и насилия. Трамп не просто проиграл – он покрыл себя позором и стал изгоем во власти.

В США невозможен Майдан. Потому что государство защищают ответственные и профессиональные институты власти, потому что политическая конкуренция там уважается самой властью, потому что общество защищает свое государство, потому что даже для правящей политической партии репутация, закон и государство важнее, чем сиюминутные политические амбиции политических лидеров.

Америка показала миру в который раз не слабость, а силу, могучую силу американской демократии. И этой силе нам надо учиться и делать выводы.

В Украине как бы президент ни нарушал закон, его партия и его администрация и Офис никогда не станут на сторону закона, а всегда будут оправдывать любую коррупцию, любое предательство своей страны, даже работу на вражескую агентуру. Правящая партия охотно оправдывает беззаконие и ничего не делает для того, чтобы бандиты сидели в тюрьмах, и чтобы пришла весна с посадками, а наоборот, защищает своих коррупционеров. И вот пока у нас не будут работать институты государства, Майдан и протесты будут оставаться в Украине единственным средством навести порядок в стране.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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