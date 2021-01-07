В России утвердили список приложений для обязательной предустановки на смартфоны и умные телевизоры 1 7.01.2021, 17:07

Список отражает лоббистские интересы власти.

Правительство утвердило список российских программ для обязательной предустановки на все смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры. Об этом говорится в распоряжении кабмина, которое опубликовано на портале правовой информации, пишет сайт currenttime.tv.

Для смартфонов и планшетов предусмотрены следующие приложения: «Яндекс» (поисковик, браузер, карты, диск), почта и новости Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Одноклассники» и OK Live, социальная сеть «ВКонтакте», платежная система MirPay, сервис «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского», программа для доступа к российским сервисам applist.ru.

На компьютеры с Windows нужно установить программное обеспечение «МойОфис Стандартный. Домашняя версия«. В умных телевизорах должны появиться «Яндекс« и сервисы Wink, IVI, Первый канал, Okko, Premier, More.tv , «Смотрим», НТВ и Start.

Министерство цифрового развития России 8 декабря сообщило о формировании списка российских приложений для обязательной предустановки. В ведомстве тогда подчеркнули, что пользователи всегда смогут установить другие аналогичные программы по собственному желанию.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом«, список отражает не предпочтение жителей России, а лоббистские интересы министерства. Так, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заметил, что в список включили «устаревший мессенджер ICQ, который сейчас очевидно проигрывает по числу пользователей, например Telegram».

Рейтинг будет обновляться ежегодно до 1 августа. Отмечается, что решение о предустановке ПО – это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

Закон об обязательной предварительной установке российских приложений на ввозимые в страну устройства должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. В законе говорится, что устанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи для бытового использования» с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», а также стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

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