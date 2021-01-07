Эксперт о рынке недвижимости Беларуси: Он упадет 1 7.01.2021, 17:20

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Покупателям нужно ждать.

В 2021 год сфера недвижимости в Беларуси вошла не в самом лучшем настроении. Количество сделок в последние месяцы катастрофически снизилось, доступных кредитов на жилье по-прежнему нет, по планете продолжает шествие Covid-19, а в стране и не думает сворачиваться политический кризис.

Как стоит действовать в это непростое время потенциальным продавцам и покупателям недвижимости? Правильно ли сейчас вкладывать деньги в квадратные метры? Или лучше, наоборот, продать даже имеющееся жилье? Своим мнением с порталом realt.by поделился основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Личный капитал», эксперт в сфере личных финансов и инвестиций Владимир Савенок.

— В преддверии экономических кризисов люди практически всегда действуют по одному и тому же повторяющемуся сценарию. Они готовятся к худшим временам, начинают срочно искать, куда бы вложить деньги (хоть доллары, слухи о девальвации которого обсуждаются уже которую неделю, хоть рубли) и одномоментно приходят к тому, что недвижимость — лучший вариант, чтобы сохранить сбережения. Будучи уверенными в том, что деньги вот-вот «сгорят», люди бросаются покупать дома и квартиры. Что же происходит дальше? Все просто — рынок недвижимости быстро накачивается деньгами, цена за «метр» на какое-то время даже подрастает, но затем неизбежно следует обвал. В результате — на рынке появляется масса дешевых домов и квартир, но денег на них ни у кого уже нет. Вывод? Сейчас — лучшее время для продажи, но никак не для покупки.

Так, например, в России в данный момент, несмотря на пандемию, наблюдается довольно высокий спрос на недвижимость. Там сегодня, благодаря в том числе и недавно введенной льготной ипотеке, покупают все: и дома, и квартиры, и дачи. При этом лично я не советовал бы спешить с приобретением жилья. На волне ажиотажного спроса весьма высок риск купить неликвид, получив вместо выгодного вложения тяжелый «хомут», который потом нельзя будет продать без убытков. Кроме того, учитывая то, как пандемия ударила по экономике большинства стран, я думаю, что мировой кризис — не за горами. Я не знаю, сколько он продлится, но в одном я практически уверен — цены на недвижимость в Москве, Минске и других городах в ближайшее время будут падать.

Поэтому повторюсь: покупка недвижимости в кризис или перед кризисом — это худший шаг. В такое время покупателям надо сидеть на деньгах, на валюте, и ждать, когда рынок упадет. И только тогда покупать.

Что касается наших белорусских реалий, то мы сейчас получаем двойной удар — это и общемировой экономический, и собственный политический кризис. Неудивительно, что пока в других странах продажи недвижимости росли, у нас после августовских событий они только падали. Тем не менее, все, сказанн выше, абсолютно верно и для Беларуси. Сейчас — хорошее время для продажи и не самое удачное время для покупки квартиры. Если у вас были планы улучшить свои жилищные условия и в данный момент вы раздумываете, продавать или подождать, мой совет — продавайте. Полагаю, что к весне-лету цены на рынке недвижимости будут полностью на стороне покупателей.

При этом, отмечу, что игра на любом рынке — это риск. И любой прогноз, пусть даже и самый вероятный, остается только прогнозом. К примеру, не стоит рисковать, если вы сдаете квартиру, и она продолжает приносить вам доход (пусть и меньший, чем в предыдущие годы). В кризис все доходы уменьшаются, но любой доход лучше, чем его отсутствие. Взвесить все «за» и «против» стоит и в том случае, когда речь идет о вашем единственном жилье.

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