Нападение на Капитолий: соцопрос показал отношение американцев

Нападение на Капитолий: соцопрос показал отношение американцев3
- 7.01.2021, 18:32
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Вчера сторонники Трампа ворвались в административное здание.
В США 71% избирателей выступает против захвата здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov Direct в четверг, 7 января.
В то же время 21% респондентов поддерживает эти действия .
При этом многие республиканцы (45%) поддерживают действия тех, кто захватил Капитолий, хотя столько же выразили свое несогласие (43%).
Кроме того, 59% избирателей, осведомленных о событиях в Капитолии, считают их скорее насильственными, чем мирными (28%),
Наконец, большинство (62%) избирателей воспринимают эти действия как угрозу демократии.
Опрос был проведен среди 1397 зарегистрированных избирателей, которые слышали об этом событии.