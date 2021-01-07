После беспорядков в Вашингтоне в команде Трампа начались массовые отставки 9 7.01.2021, 19:10

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Не менее семи официальных лиц, связанных с командой Трампа, покинули или готовятся оставить свои посты.

Сразу несколько официальных лиц, связанных с командой действующего президента США Дональда Трампа, а также с его внутренним кругом, заявили о своей отставке после массовых беспорядков у здания американского Конгресса в Вашингтоне, передает DW.

Так, спецпосланник президента США по Северной Ирландии и бывший исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни сообщил, что покидает свой дипломатический пост в знак протеста против произошедшего.

"Я не могу остаться, не после вчерашнего", - сказал он в эфире телеканала CNBC. Малвэни уточнил, что вечером 6 января позвонил госсекретарю Майклу Помпео, чтобы сообщить ему, что уходит в отставку. "Те, кто решил остаться, - а я говорил с некоторыми из них - решили это сделать, потому что боятся, что президент может назначить (на их места. - Ред.) кого-то хуже", - отметил он.

Мэтт Поттингер, заместитель помощник Трампа по национальной безопасности, отвечавший за вопросы, связанные с политикой Вашингтона в отношении Китая и КНДР, тоже покидает свой пост, передало агентство AP.

Ушли с должностей пресс-секретарь Белого дома по протокольным (социальным) вопросам Анна Кристина Рикки Ничета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс. Последняя заявила, что "глубоко обеспокоена" происшедшим накануне штурмом Конгресса США. "Для меня было честью служить в администрации Трампа и гордиться политикой, которую мы проводим", - подчеркнула Мэттьюс. "Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко обеспокоена тем, что увидела сегодня (6 января. - Ред.)", - указала Мэттьюс в своем заявлении. "Наша нация нуждается в мирной передаче власти", - добавила она.

Resignations among White House/Trump admin tonight so far:

- FLOTUS CoS Stephanie Grishamhttps://t.co/Z7xMzBBKBZ

- WH social secretary Anna Cristina “Rickie” Niceta

- WH press aide Sarah Matthews https://t.co/b1bU6QP0CV — Maegan Vazquez (@maeganvaz) January 7, 2021

ФБР создало сайт для сбора информации об участниках беспорядков

В отставку также подала руководитель аппарата первой леди США Меланьи Трамп - Стефани Гришэм, которая ранее занимала пост пресс-секретаря Белого дома и директора по связям с общественностью.

Наконец, возможность покинуть свои должности рассматривают советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, а также помощник Трампа, заместитель руководителя аппарата Белого дома по вопросам политической координации - Кристофер Лидделл. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на "многочисленные источники".

Между тем Федеральное бюро расследований (ФБР) уже создало специальный сайт для сбора информации о возможных участниках штурма Капитолия 6 января. Там все желающие могут разместить фото и видео беспорядков.

Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена

Ранее, 6 января, после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Примерно через час после начала слушаний сотни сторонников Трампа ворвались в здание. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В Вашингтоне ввели комендантский час до 06.00 (14.00 по Минску) 7 января. По данным полиции, в ходе беспорядков погибли четыре человека.

Конгресс США 7 января официально утвердил демократа Джозефа Байдена на должности 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, 20 января - после инаугурации. Байден набрал более 270 голосов выборщиков - по итогам утверждения Конгресса США. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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