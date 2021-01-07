В пятницу в Беларуси будет до +2 градусов
- 7.01.2021, 19:39
Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного снегопада.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во многих районах страны в пятницу ожидается сильный снег. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем). Во многих районах сильный снег, местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем по юго-востоку порывистый.
Температура воздуха в течение суток ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.