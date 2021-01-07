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В пятницу в Беларуси будет до +2 градусов

  • 7.01.2021, 19:39
В пятницу в Беларуси будет до +2 градусов
Фото: interfax.by

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного снегопада.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во многих районах страны в пятницу ожидается сильный снег. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем). Во многих районах сильный снег, местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем по юго-востоку порывистый.

Температура воздуха в течение суток ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.

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