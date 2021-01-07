Белорусы Санкт-Петербурга 152-й день подряд выходят на акции протеста 7.01.2021, 21:02

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Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.

Белорусы Санкт-Петербурга 152 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами!

Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.

«Поздравляем всех православных с этим светлым и добрым праздником! Желаем сил, здоровья и успехов в нашем общем деле. Вместе победим! Жыве Беларусь!».

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