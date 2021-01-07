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Белорусы Санкт-Петербурга 152-й день подряд выходят на акции протеста

  • 7.01.2021, 21:02
  • 1,034
Белорусы Санкт-Петербурга 152-й день подряд выходят на акции протеста

Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.

Белорусы Санкт-Петербурга 152 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами!

Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.

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