Белорусы Санкт-Петербурга 152-й день подряд выходят на акции протеста
- 7.01.2021, 21:02
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Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.
Белорусы Санкт-Петербурга 152 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами!
Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.
«Поздравляем всех православных с этим светлым и добрым праздником! Желаем сил, здоровья и успехов в нашем общем деле. Вместе победим! Жыве Беларусь!».