Ученые: Разработчикам «Спутник V» есть, что скрывать

Официальная Москва явно тянет время с вакцинацией населения.

«В Украине ожидают, что первой в стране появится «Спутник V», «Игнорирует интересы большинства населения: почему Киев отказывается регистрировать российскую вакцину», «В Украине начнут сбор подписей за использование вакцины «Спутник V» — подобными статьями пестрит российское информпространство. Им вторит украинское, с не менее яркими публикациями. И в России, и в Украине авторы убеждают аудиторию в том, что на седьмом году российской агрессии украинская власть обязана пустить в страну очередного кремлевского троянского коня — вакцину, пишет foreignpolicy.com.ua.

Пока все эти потуги вылились только в то, что «пятая колона» окончательно провалила все явки, пароли и имена на рекламе «Спутник V». Список засланных из России в Украину казачков легко составить по тому, кто рекламирует российскую вакцину. На этой спецоперации погорел не один псевдопатриот из числа украинских политиков, журналистов, политологов, общественных активистов, эпидемиологов и прочих товарищей.

Очевидно, в России никак не могут смириться с тем фактом, что спецоперация по ввозу в Украину российской вакцины от коронавируса COVID-19 провалилась. И в этом нет ничего удивительного, ведь «Спутник V» оказался невостребованным не только за границей, но и в самой РФ.

В то время как кремлевская пропаганда рассказывает россиянам, «как там у хохлов», сама Россия находится на непочетном 4-м месте по количеству заражений после США, Индии и Бразилии. Нет сомнений, что РФ получила бы золотую медаль в этой «гонке заражений», если бы в России проживало столько же людей, как и в указанных выше странах. По данным Росстат на 1 января 2020 года население РФ составляло 147 млн человек, тогда как США – порядка 330 млн., Индии – 1,4 млрд, Бразилии – 210 млн.

Только по официальным данным, число случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро 7 января 2021 года достигло 3 332 142, общее число летальных исходов – 60 457.

К слову, эти цифры вызывают сомнения, о чем неоднократно писала западная пресса. К примеру, издания The Financial Times и The New York Times во время первой волны заявляли, что смертность в России от коронавируса превышает 70–80% от официальной. А российские пользователи социальных сетей публиковали жуткие фото и видео из российских моргов, буквально заваленных телами.

Коронавирусные цифры не сходятся даже с правительственным прогнозом естественной убыли населения по итогам 2020 года. Правительство Мишустина может побить рекорд 2002 года, когда население РФ сократилось на 685,7 тыс., или 2005 года, в котором Россия стала меньше на 564,5 тыс. Катастрофические цифры естественной убыли объясняются коронавирусом, от которого полыхает РФ, но власти отказываются это признать.

Россияне продолжают умирать от коронавируса COVID-19 несмотря на то, что еще полгода назад в РФ появилась вакцина. Масштабная вакцинация была объявлена в России только 2 декабря, и на днях российские власти отчитались о 0,8–1,5 млн человек вакцинированных. Для того, чтобы развился коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо, чтобы вакцину получили 75% граждан страны — это 110 млн человек. Если в РФ за месяц вакцинировали порядка 1 млн человек, то на вакцинацию 110 млн понадобится 110 месяцев или 9 лет и 220 млн доз вакцины.

С учетом того, что российские власти не спешат с вакцинацией населения, напрашивается вывод, что со «Спутник V» что-то не так. Официальная Москва явно тянет время до тех пор, когда на мировом рынке появятся другие вакцины. А это случится совсем скоро, ведь по данным ВОЗ, помимо Pfizer-BioNTech и Moderna, клинические испытания проходят в общей сложности порядка полусотни вакцин-кандидатов.

О том, что «Спутник V» в его нынешнем виде нельзя использовать для масштабной вакцинации, заявляли не только западные, но и российские ученые. В частности, усомнились в вакцине члены российского Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ), в том числе его вице-президент, заслуженный профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эпидемиолог Василий Власов, который помимо преподавания, занимает пост зампредседателя комиссии Российской академии наук по борьбе с фальсификациями научных исследований и входит в несколько экспертных советов — как российских, так и международных.

Российские ученые опубликовали открытое письмо с критикой отчета разработчиков вакцины о клинических испытаниях «Спутник V» (I-II фазы) в медицинском журнале The Lancet. «Мы считаем, что низкое методологическое качество, дефекты дизайна исследования, ошибки в анализе данных, плохое описание исследования ставят под вопрос основные заключения о безопасности и эффективности вакцины. Эти выводы основаны на изучении опубликованной статьи, тогда как независимый анализ первичных данных мог бы дать ответы на некоторые из обсуждаемых вопросов. Однако авторы, которым, видимо, есть что скрывать, не предоставляют к ним доступ вопреки заявленным обязательствам, и это — дополнительный аргумент в пользу отзыва статьи», – написали ученые. Под этим письмом поставили подписи Василий Власов, докт. мед. наук, профессор НИУ ВШЭ, Ольга Реброва, докт. мед. наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Валерий Аксенов, канд. мед. наук, научный редактор издательства «Бионика Медиа», авторы — вице-президенты ОСДМ (osdm.org).

А тем временем «пятая колона» в Украине продолжает рассказывать, как хорош «Спутник V». Ее цель понятна — дискредитировать украинские власти, расколоть общество и впарить украинцам небезопасный и неэффективный российский препарат.

