Трамп вернулся в Twitter и пообещал мирную передачу власти Байдену 8.01.2021, 9:18

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Дональд Трамп обратился к американцам

(Фото: Donald J. Trump/Twitter)

Политик осудил штурм Капитолия.

Президент США Дональд Трамп записал первое видео после восстановления работы своего аккаунта в Twitter, который временно закрыли из-за штурма Капитолия протестующими, сообщает nv.ua.

В своем видео, в частности, глава Белого дома осудил штурм Капитолия, отметив, что все виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.

Дональд Трамп также заверил, что готов к мирной передаче власти. По его словам, инаугурация демократа Джо Байдена состоится в назначенный срок.

Глава Белого дома отметил, что признает результаты выборов, но своих сторонников заверил, что «все только начинается».

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, когда были сертифицированы только 12 из 538 голосов выборщиков, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогла очистить дом Капитолия от протестующих. В результате штурма погибли четыре человека, еще 68 — задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену.

Накануне подведения итогов президентских выборов 6 января Трамп и его сторонники хотели предоставить вице-президенту США Майку Пенсу право отклонять голоса избирателей в последнюю минуту, во время объявления результатов голосования от каждого штата в Конгрессе. Пенс заявил, что не готов повлиять на отмену результатов выборов президента.

Ранее Трамп также пообещал устроить «адскую битву» за пост президента и анонсировал митинг своих сторонников на 6 января.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы, когда граждане избирали, в том числе, и президента. 13 декабря в США закончили подсчет голосов избирателей во всех штатах: большинство одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

14 декабря коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена на выборах — он получил 306 голосов при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.

Действующий президент США Дональд Трамп отказался признать свое поражение и называл выборы сфальсифицированными.

Его команда безрезультатно обжаловала результаты президентских выборов. Верховный суд и суды ключевых штатов отвергли ряд исков команды Трампа и его сторонников, в том числе неудовлетворены и повторные обращения в суд. В нескольких штатах по требованию кампании Трампа пересчитывали голоса, и несколько раз перерасчет подтверждал победу его конкурента.

Трамп также предположил свое участие в президентских выборах в 2024 году, о чем он может объявить в день инаугурации Джо Байдена.

Байден должен вступить в должность 46-го президента США 20 января 2021 года. До этого времени в США продолжается «переходный период» для передачи власти новому американскому лидеру.

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