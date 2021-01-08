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Офицер разведки заявил о новых преступлениях банды Лукашенко

  • 8.01.2021, 10:10
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Офицер разведки заявил о новых преступлениях банды Лукашенко

Ликвидация политических противников началась еще в 1994 году?

Полковник Службы внешней разведки РФ в запасе Руслан Макаров, который был начальником стратегического управления первой предвыборной кампании, обмолвился что ликвидация противников Лукашенко началась еще в 1994 году.

«Некоторые уходили в мир иной», — заявил полковник СВР.

Новые громкие заявления разведчиков прозвучали на заседании Московского сигарного клуба по случаю 100-летия СВР.

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