В Беларуси ввели новые правила для секонд-хендов: как это скажется на ценах и ассортименте 2 8.01.2021, 10:46

3,783

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Журналисты прошлись по трем магазинам в Минске.

Магазины секонд-хенд пользуются спросом и популярностью не только в Беларуси - целые четырехэтажные универмаги с бывшей в употреблении одеждой есть в Украине, России, хватает соответствующих торговых точек в Литве и Польше, пишет kp.by.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Статистики, где бы отражалось точное количество магазинов секонд-хенд в Беларуси, нет. Но за последние 4 года объем ввезенного в Беларусь секонд-хенда вырос до 48,5 тонны, увеличившись в пять раз. Это больше чем вдвое превышает количество сырья, переработанного всеми швейными и текстильными предприятиями нашей страны вместе взятыми. Такие данные в начале 2020 года приводил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного развития и торговли Михаил Жигало.

И МАРТ, и концерн «Беллегром» неоднократно выступали с разными инициативами, как следует упорядочить деятельность секонд-хендов. Представители «Беллегрома» в начале марта 2020 года предложили полностью запретить секонд-хендам торговлю новыми и стоковыми вещами (остатки новых коллекций.– Авт.). Председатель концерна Татьяна Лугина говорила о неравных условиях конкуренции. По ее словам почти 70% товаров, представленных в магазинах, торгующих подержанной одеждой, – это новые вещи, с этикетками. По ее словам, под маркой бывших в употреблении изделий, которые не облагаются ввозными пошлинами, в страну поступают стоковая, то есть совершенно новая одежда. Это негативно отражается на эффективности отечественных предприятий швейной отрасли.

30 декабря 2020 года правительство Беларуси приняло постановление №774, в котором определены «новые правила проведения распродаж и мероприятий, направленных на стимулирование реализации товаров, продукции общественного питания». Изменения касаются, главным образом, секонд-хендов: по новым правилам не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной одежды (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий).

В постановлении четко расшифровывается понятие «бывшие в употреблении непродовольственные товары» – это вещи с явными признаками носки, стирки, эксплуатации. Важно: эти вещи должны надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств, а вот ярлыков на них быть не должно. По-прежнему можно реализовывать непродовольственные товары, принятые по договорам комиссии от граждан.

Постановление вступает в силу спустя три месяца после официального его опубликования - значит, уже со 2 апреля вещами, которые можно назвать новыми, в секонд-хендах будет торговать запрещено. А есть ли такая одежда сейчас и сколько она стоит?

С этими вопросами журналисты отправились в несколько магазинов секонд-хенд.

«Все вещи - б/у. Просто те, которые за килограмм стоят дешевле, могут иметь дефекты»

Фото: Виктор ПАЖИТОК

На одном перекрестков в центре Минска соседствуют сразу три секонда. Заходим в один из них. Вещи здесь двух категорий: подороже и подешевле. Разница в цене – существенна: в четыре раза, но торговля и теми, и другими идет на вес.

- Это новые вещи, поэтому они гораздо дороже? - интересуюсь я.

- Нет, все вещи - б/у. Просто те, которые за килограмм стоят дешевле, могут иметь дефекты: затяжки, какие-то огрехи, которые надо отстирывать. Могут иметь, а могут и нет. Вещи, которые стоят дороже - это те, где дефектов нет вовсе, они в идеальном состоянии. Постирал - погладил и пошел, - говорит продавец.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

В магазине идеальный порядок: дорогой товар висит в отдельном секторе, вещи подешевле распределены по трем «отделам»: мужские, женские и детские.

Около вешалок с последними вижу ухоженную девушку чуть за тридцать. У Алены двое сыновей пяти и восьми лет. Секонды она посещает «не редко и не часто - по необходимости».

- Покупаю что-то и себе, и мужу. Но в основном - детям: они же вырастают из вещей быстро. Майки, штаны, свитера, шорты - беру по сезону. Бывает, что летом вижу классный свитер ребенку на зиму – беру на вырост. Иногда приду целенаправленно - и ухожу с пустыми руками, ничего нет интересно, а иногда забегу случайно - ухожу с двумя пакетами вещей.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Качество устраивает?

- Более чем. Не так давно понадобились старшему сыну майки - и нательные, и в школу на физкультуру носить. В шкафу ничего по размеру найти не удалось: из всего ребенок вырос. Я пошла в обычный магазин, купила две майки отечественного производства. Отдала за них больше 20 рублей. Чтобы вы понимали, в тот день в магазине была скидка 27%. Сын надел три раза, после второй стирки - все швы перекосились, насыщенный синий цвет стал грязно-блеклым. Я не преувеличиваю.

- В этом секонде тоже скидки есть.

- Да. Вот сегодня здесь килограмм вещей «подешевле» стоит меньше 10 рублей, взяла рубашку мужу, еще из «дорого весового» выбрала ему пуловер Zara. Завесил 15 рублей. Сыновья нашла три майки. Себя, правда, обделила, ну это я наверстаю, - смеётся Алёна.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Слышали, что секонд-хендам запретили продавать новые вещи?

- Да, в курсе. Я это оценивать не берусь. Но новых вещей я особенно нигде и не видела, может, не там бываю. Качество б/у вещей меня устраивает. Пусть бы и наши предприятия шили качественно, чтобы вещи были и долговечными в носке, и по цене доступными - вопросов бы не было, спрос на отечественные вещи однозначно бы вырос.

«Ира, я тебя очень прошу - останbвись! У тебя уже 27 пар туфель»

В секонд-хенде, который расположен через дорогу - своя атмосфера. Заходишь в этот магазин и не сразу понимаешь, что здесь торгуют ношеными вещами: приятный теплый свет, продавцы любезно здороваются и ненавязчиво предлагают свою помощь. Из колонок, что спрятаны где-то под потолком, льется "Shine On You Crazy Diamond" Pink Floyd. Бутик, а не секонд!

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Цены здесь куда выше, чем в предыдущей торговой точке. На каждой вещи - ценник. Он изменяется раз в две - три недели: скидки в дни распродаж могу достигать 60%. Есть почти что клубные карты - постоянным клиентам дают картонную карточку, где отмечают частоту и сумму твой покупки. Это тоже в конечном счете дает дополнительную скидку.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

В зале немноголюдно, у одной из длинных вешалок кучкуются трое парней.

- Пацаны, надо попробовать, а вдруг получится! –эмоционально говорит один из них своим приятелям.

И уже в сторону девушки-продавца:

- Посмотрите, тут в куртке дефект замка - плохо работает. Может, скинете цену немного?

- Скидки у нас с завтрашнего дня, но я могу спросить у товароведа, вас не затруднит немного подождать? - после этой фразы я вновь оглядываюсь, не ошибся ли я дверью, а девушка скрывается в служебном помещении.

Мне уже самому интересно, каков будет вердикт товароведа и, дожидаясь его, осматриваю б/у-шный ассортимент. Рубашка – в среднем 20 - 35 рублей, джинсы - от 20. Шикарный (я не специалист, но мне так показалось) женский весь в пайетках комбинезон - 15.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Все вещи ношеные, ярлыков на них нет (о чем я дополнительно справился у продавцов).

- Все вещи не новые. Есть товар на 50%-ой скидке: это вещи с дефектом, это отражено на рисунке, на ценнике - там обведено место, где есть дырочка или, скажем, пятно, - рассказала продавец.

В это время к ребятам, с надеждой ждавшим возможность скидки на «дефектную куртку», вернулась ее коллега.

- Нет, господа, наш товаровед проверила: замок работает исправно. Приходите за курткой завтра, если понравилась. Завтра скидка – 20 % , послезавтра – 30%. Может, вас она вас и дождется.

Молодые люди, скрыв разочарование, уходят, а я в это время становлюсь невольным свидетелем семейной сцены.

- Ира, я тебя очень прошу - остановись! Туфли - хорошие, наверное. Но у тебя и так, чтобы не преуменьшить, ровно таких – 27 штук, и это не считая босоножек и всяких там на танкетке, - эмоционально говорит мужчина средних лет своей спутнице.

- Игорь, туфель много не бывает. Тут и говорить не о чем – я их беру, - четко и безапелляционно отвечает ему женщина.

С этими словами Ира царственно направляется к кассе, Игорь покорно следует следом. Пытаясь разрядить накал страстей, иду на риск: спрашиваю у мужчины, знает ли он о новшествах в работе секонд-хэндов.

- Да, я читал про это в интернете. Мое мнение - простое: запретительными мерами здесь ничего не добиться. Секонды стали частью культуры, в них одеваются многие вне зависимости от статуса или заработка. Почему? Да выбор здесь - супер, цены – супер. Здесь не новые вещи – как новые. Ну а если новые вещи продавать запретят - возникнет черный рынок. Это я точно говорю, по своему опыту, - с какой-то внутренней уверенностью констатирует Игорь.

- Пойдем уже, милый мой, - прерывает наш диалог подоспевшая с покупкой Ирина. Игорь получает в руки пакет с обновками жены и скрывается за дверьми магазина.

«Станем просто магазином «вторые руки»

Впереди остается третья точка нашего запланированного маршрута. Подхожу к магазину и вижу: судя по вывеске, он уже совершил ребрендинг. Не так давно назывался «СТОК», теперь - «SECOND HAND». Тоже крупные буквы, но суть другая.

Ассортимент внутри четко разделен: бывшие (это сразу видно по их состоянию) в использовании вещи размещены в одной части зала, отдельно висят совершенно новые вещи, некоторые из них - с ярлыками. Беру первую попавшуюся новую рубашку - стоит 39 рублей. Рядом висящая – 35. В принципе, за эту цену можно купить рубашку похожего качества в сетевых магазинах известных марок, которые во множестве есть в любом торгово-развлекательном центре.

Про запрет торговать новыми вещами в этом магазине знают - уже готовятся: вывеску уже сменили, ассортимент - в процессе.

- Станем просто магазином «вторые руки». Покупателей жалко, у нас много постоянных клиенток, которые часто приходили именно за новыми интересными стоковыми вещами. Теперь этого не будет. Они потеряют, и мы потерям. Только вот кто от этого всего выиграет? – задается риторическим вопросом продавец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».