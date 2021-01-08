Медики обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса 1 8.01.2021, 10:50

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Врачи советуют немедленно обращаться в больницу, если это состояние не исчезает через двое суток.

В ходе недавно проведенного исследования ученые пришли к неожиданному выводу, что на заражение коронавирусом может указывать продолжительная икота, пишет cursorinfo.co.il.

Это состояние не было названо в качестве основных симптомов заболевания, однако в условиях пандемии на его появление стоит обратить особое внимание.

В частности, у 64-летнего мужчины, инфицированного COVID-19 вирус проявил себя только через икоту, заявили специалисты из Египта. В больницу он обратился спустя трое суток. В ходе обследования выяснилось, что он заражен коронавирусом.

Аналогичный случай был зафиксирован американскими учеными. К медикам обратился 62-летний пациент, который не мог справиться с икотой в течение четырех суток. Инфекция поразила легкие, а в его крови был крайне низкий уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

Медики предупредили, что икота – редкий симптом коронавируса, но игнорировать его не стоит. Чаще всего она появляется из-за стресса или неправильного питания и проходит в течение нескольких минут. Однако британские врачи советуют немедленно обращаться в больницу, если это состояние не исчезает через двое суток или возникает слишком часто.

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