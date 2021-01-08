В Украине начался трехнедельный локдаун 1 8.01.2021, 11:14

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Что будет закрыто до 25 января?

В Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19, передает interfax.com.ua.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины №1236 от 9 декабря 2020 года, локдаун продлится до 00:00 25 января 2021 года.

В этот период запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ. Также отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов и специальных учебных заведений. Кроме того, запрещены все массовые мероприятия.

Торговым сетям во время локдауна разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами.

Также разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой, торговля горючим.

Согласно постановлению №1236, торговля другими группами товаров может может осуществляться лишь при условии адресной доставки заказов.

Разрешено также "осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи".

Запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме организации горнолыжного досуга, однако без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков). При этом запрет также не касается проведения новогодних и рождественских праздников елки (без концертов и ярмарок, в том числе продуктовых), официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

Также запрещена работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

Центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам в период с 11 до 22 января 2021 г. включительно поручено установить для работников режим дистанционной (надомной) работы, кроме работников, для которых невозможно установить режим дистанционной (надомной) работы в связи с характером выполняемых задач, и работников, обеспечивающих предоставление административных услуг.

Рекомендовано также "органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, кроме учреждений и учреждений независимо от формы собственности, предоставляющих финансовые, банковские и жилкомуслуги, обеспечивают охрану здоровья, осуществляют продовольственное обеспечение, энергообеспечения, водоснабжения , связь и коммуникации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, в период с 11 до 22 января 2021 г. включительно установить для работников режим дистанционной (надомной) работы".

Постановлением №1236 также продлен в Украине режим карантина до 28 февраля 2021 года. При этом запрещены плановые госпитализации в коммунальных и государственных медучреждениях, работа частных клиник не ограничивается. Частные медучреждения могут проводить плановые госпитализации и операции с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время локдауна общественный транспорт столицы, в т. ч. метрополитен, будет работать, но призвал пользоваться общественным транспортом только по необходимости.

Интервал движения общественного транспорта может быть изменен.

При этом трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должны осуществлять перевозку пассажиров только в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения.

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

О соответствующих изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

Решение Кабмина о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января 2020 года, по данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", поддерживают 56% украинцев, 41% - против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение.

Также более 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, ресторанов и кафе (25% против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против).

Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

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