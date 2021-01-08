Вслед за Facebook и Instagram еще две соцсети заблокировали аккаунты Трампа 1 8.01.2021, 11:30

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Дональд Трамп

Фото: EPA

В социальных сетях отметили, что решение принято из-за риторики Трампа.

Социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill (перевод - «Униан»).

«Мы можем подтвердить, что в среду мы заблокировали аккаунт Snapchat президента Трампа», — заявили в Snapchat.

В социальной сети отметили, что решение принято из-за «риторики Трампа и атаки на демократические институты».

Как сообщает Axios, представитель стриминговой платформы Twitch также подтвердил блокировку аккаунта Трампа. По его словам, соцсеть хочет «защитить общество от использования платформы в целях разжечь ненависть».

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