Умер экс-заместитель руководителя администрации Лукашенко Михаил Сазонов 12 8.01.2021, 12:03

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Михаил Сазонов

У него был коронавирус.

5 января ушел из жизни экс-заместитель руководителя администрации Лукашенко Михаил Сазонов, об этом tut.by рассказала его супруга Раиса Дашкевич. Сазонов входил в состав команды Лукашенко, когда тот впервые участвовал в президентских выборах в 1994 году.

Михаилу Сазонову было 64 года. В последнее время он сильно болел.

— Два месяца он провел в кардиоцентре. Лег он с сердцем, там заразился еще коронавирусом, — рассказала Раиса Дашкевич.

Михаил Сазонов окончил географический факультет БГУ. Работал геологом в научно-исследовательских и инженерно-изыскательских организациях. В 1980-х перешел в МВД. Занимался борьбой с экономической преступностью и коррупцией. Работая в милиции, получил юридическое образование. Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

В 1993 году с должности заместителя начальника республиканского управления по борьбе с экономической преступностью был направлен в «парламентскую антикоррупционную комиссию», которую возглавлял Лукашенко.

С 1994 года Сазонов работал в администрации диктатора. Был заместителем и первым заместителем руководителя.

В 2000 году ушел в отставку с государственной службы и занялся бизнесом.

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