закрыть
8 января 2021, пятница, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики выяснили, как COVID-19 из легкой формы переходит в хроническую

  • 8.01.2021, 12:42
  • 4,725
Медики выяснили, как COVID-19 из легкой формы переходит в хроническую

Специалисты из Бельгии и Нидерландов изучили данные о 1837 пациентах.

Коронавирус может пополнить число хронических заболеваний. Причем риск заполучить хронический COVID-19 выше у тех, кто перенес его легкую форму и лечился амбулаторно. Об этом со ссылкой на Journal of Clinical Medicine пишет kp.by.

Исследователи из Бельгии и Нидерландов анализировали процесс восстановления пациентов после перенесенного ковида. Изучив данные о 1837 пациентах, которые лечились от ковида амбулаторно, они выяснили, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. Проблемы сохранялись на протяжении как минимум трех месяцев. Все пациенты перенесли коронавирус в легкой форме и относительно молоды – средний возраст обследованных 47 лет. До ковида абсолютное большинство из них считало себя здоровыми людьми.

98 процентов жаловались на усталость, 90- не мышечную слабость, 88 – на проблемы со сном, 87 – на боли различного характера. Были жалобы на снижение производительности труда и необходимость медицинской помощи.

Исследователи считают: причина в том, что больные с тяжелыми формами ковида проходят в дальнейшем реабилитацию, а те, кто перенес его амбулаторно, оказываются вне внимания медиков. В ближайшем будущем эти больные создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения, прогнозируют они.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это касается всех нас
Это касается всех нас Ирина Халип
Путин и Лукашенко окажутся на скамье подсудимых
Путин и Лукашенко окажутся на скамье подсудимых Леонид Невзлин
В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина