Медики выяснили, как COVID-19 из легкой формы переходит в хроническую 8.01.2021, 12:42

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Специалисты из Бельгии и Нидерландов изучили данные о 1837 пациентах.

Коронавирус может пополнить число хронических заболеваний. Причем риск заполучить хронический COVID-19 выше у тех, кто перенес его легкую форму и лечился амбулаторно. Об этом со ссылкой на Journal of Clinical Medicine пишет kp.by.

Исследователи из Бельгии и Нидерландов анализировали процесс восстановления пациентов после перенесенного ковида. Изучив данные о 1837 пациентах, которые лечились от ковида амбулаторно, они выяснили, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. Проблемы сохранялись на протяжении как минимум трех месяцев. Все пациенты перенесли коронавирус в легкой форме и относительно молоды – средний возраст обследованных 47 лет. До ковида абсолютное большинство из них считало себя здоровыми людьми.

98 процентов жаловались на усталость, 90- не мышечную слабость, 88 – на проблемы со сном, 87 – на боли различного характера. Были жалобы на снижение производительности труда и необходимость медицинской помощи.

Исследователи считают: причина в том, что больные с тяжелыми формами ковида проходят в дальнейшем реабилитацию, а те, кто перенес его амбулаторно, оказываются вне внимания медиков. В ближайшем будущем эти больные создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения, прогнозируют они.

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