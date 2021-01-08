Леонид Судаленко: Когда власть сменится, хотел бы получить лицензию адвоката

Леонид Судаленко: Когда власть сменится, хотел бы получить лицензию адвоката2
- 8.01.2021, 12:52
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Как известный гомельский правозащитник противостоит режиму.
Гомельский правозащитник Леонид Судаленко сомневается в том, что причиной серии обысков в Гомеле, которые прошли 5 января, является криминальное дело в отношении активиста Владимира Непомнящих. У самого правозащитника были конфискованы цифровые носители, документы и банковские карты, передает «Радыё Рацыя».
Несмотря на преследование, Леонид Судаленко не собирается прекращать правозащитную деятельность:
- Правозащитой занимаюсь 20 лет. Она стала смыслом моей жизни, другого для себя не вижу. Возможно, когда власть сменится, я буду близко к правозащитной деятельности и получу лицензию адвоката. Мне никакие должности не нужны. Я — музыкант и играю сам на себя. В субботу и воскресенье прихожу на работу, как на праздник. Живу работой. Пока буду на свободе, от правозащиты не откажусь.