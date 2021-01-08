Викинги и огненное погребение Трампа 2 Михаил Пожарский

8.01.2021, 13:13

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Михаил Пожарский

Политика погубил его самый «ядерный» электорат.

"Сначала тебя игнорируют, потом над тобой смеются, затем ты побеждаешь" - говорил один американский профсоюзный лидер (Ганди это выражение приписали ошибочно). Но, соответственно, бывает и обратный процесс. Ныне его проходит Дональд Трамп - четыре года назад он победил всем на удивление, но теперь проходит стадию ходячего анекдота на пути к окончательному забвению. Штурм Капитолия кучкой сторонников Трампа - это похороны его карьеры.

В чем сыр-бор? В том, что Трамп проиграл выборы, но принимать поражение с достоинством - это для слабаков. Поэтому он объявил свой проигрыш следствием большого заговора и массовых фальсификаций. Массовые фальсификации не подтвердились, суды отклонили иски.

Вчера предполагался финал - объединенное заседание двух палат конгресса с утверждением голосов выборщиков. Перед этим Трамп потребовал от вице-президента Майкла Пенса (который председательствовал на заседании), чтобы тот отклонил невыгодные для Трампа голоса. У Пенса и полномочий таких толком нет, но тот и не стал пытаться. В итоге Трамп закатил истерику, где фактически объявил Пенса предателем. Хотя тот сделал единственно правильный выбор между верностью Трампу и верностью Конституции. Система в которой действующий вице-президент может отклонять неудобные голоса выборщиков - что угодно, но точно не республика.

После этого случился злополучный марш, где небольшая часть совсем отбитых трампистов вломилась в Капитолий. Сейчас уже идет ор о том, что это чуть ли не террористическая атака, но в действительности тут как нельзя лучше подходит слово "цирк". Натурально, городские сумасшедшие один другого краше (приглядитесь, у "викинга" не флагшток, а копье), которые выносят хабар с радостными лицами. И все это назвали "второй американской революцией", ни больше ни меньше. Было бы совсем смешно, если бы в процессе не застрелили девушку (из числа вломившихся).

В итоге Трамп, конечно, понял, что в прямом эфире проходят окончательные похороны его политической карьеры - президента, который последние полгода только и делал что топил за "закон и порядок", грозя запретом "террористов антифа". Написал призыв мирно расходиться, однако его ограничил твиттер (что после череды последних безумных твитов было ожидаемо). Такая ирония: Трампа окончательно похоронили не клятые либералы, а его же ядерная аудитория. Продемонстрировал, что если Трамп кого и представляет, то не "забытых белых" ржавого пояса, а каких-то клоунов, которые бегают по Капитолию с голым торсом и копьем наперевес.

Почему так получилось? Годами Трамп использовал риторику "апокалипсис у ворот - сплотимся вокруг лидера (меня)", а любую критику в свой адрес называл заговором и фейкньюс. Понятно, что если вы проповедуете безумие, то ваша ядерная аудитория будет состоять из безумцев. Трамп был уверен, что сможет держать эту толпу под контролем, используя в своих политических целях. Но, кто бы мог подумать, оказалось, что толпу идиотов, тщательно отобранных за годы, невозможно контролировать - и вот она обслужила Трампа.

На заметку всем, кто думает, будто конспирологическая шиза, мелкотравчатое хамство, кичливая самоуверенность и все прочее, что нынче почему-то стали называть "новой искренностью" - это хорошая политическая стратегия. Оно, конечно, поначалу работает, но заканчивается совсем бесславно.

Михаил Пожарский, t.me

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