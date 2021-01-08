Экономист: Правительство скрывает провал на переговорах с Россией по газу 4 8.01.2021, 13:31

5,375

Российский «Газпром» мог вспомнить историю с «Белгазпромбанком».

В конце 2020 года «Газпром» и Беларусь определили «порядок формирования цен» на российский газ для нашей страны на 2021-й.

Премьер-министр Роман Головченко не раскрыл цену на газ, лишь назвав ее «очень комфортной».

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии udf.by отметил, что позиция белорусского правительства выглядит удивительной.

«Почему-то от нас скрывают ответ на такой простой вопрос. Мне кажется, было бы уместнее, чтобы правительство открыто назвало новую цену вместо того, чтобы говорить, что она осталась почти такой же. Что в их понимании «почти» – гадать не хочется. Это дороже на один доллар, на 10 или 50?», – сказал Иосуб.

Из заявлений чиновников он делает неутешительный вывод.

«Наверное, переговоры закончились провалом и гордиться нечем. Если бы цена была бы меньше, чем в прошлом году, то об этом трубили бы на каждом углу. Если бы стоимость была бы такой же, как в прошлом году, то, наверное, с натяжкой это тоже можно было бы выдать за некое достижение и цену нам все же раскрыли бы. Но раз так, как есть, то это означает, что цена хуже, чем в прошлом году. Провал в переговорах, Россия полностью продавила свою позицию», – считает Иосуб.

Какой была бы объективная и справедливая цена для Беларуси на российский газ в этом году?

«Цена – это продукт договоренностей продавца и покупателя. Белорусские переговорщики хотели бы видеть такую же цену, как в Смоленской области. На что российские переговорщики отвечали: когда будете частью России, тогда и цены у вас будут как в Смоленской области», – отметил Иосуб.

Кроме того, в переговорах могла быть другая политическая подоплека.

«От Беларуси могли требовать политических уступок в плане интеграции. Думаю, что «Газпром» также мог вспомнить историю с «Белгазпромбанком». Поэтому я не понимаю, что такое «справедливая цена»? Походи по рынку, найди дешевле», – отметил старший аналитик «Альпари Евразия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».