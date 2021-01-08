Спутник спутника 4 Владислав Гирман, newssky.com.ua

8.01.2021, 13:53

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Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Как Москва хочет травить соседей «вакциной» от коронавируса.

«Спутник—V» — это не оружие против Covid-19, это, как верно 29 декабря заметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, — «гибридное оружие России». И его Москва последние месяцы пытается применить максимально широко, следуя примеру Китая, который использовал пандемию для наращивания мягкой силы.

Еще до завершения всех трех фаз испытаний вакцины Кремль смог убедить наладить производство «вакцины» у себя Бразилию, Мексику, Индию. Последняя взамен отплатила России голосом «против» Крымской резолюции в Генассамблее ООН.

Однако особой популярностью «Спутник» не пользуется. Даже более—менее дружественные РФ страны вроде Сербии или Венгрии воротят нос.

Белград еще в начале декабре получил два десятка доз российского зелья для испытаний, а позднее Агентство по лекарственным препаратам и медицинским средствам даже дало добро на закупку еще 2,4 тыс. доз, но при этом массовую вакцинацию правительство Сербии начало все же американо—немецкой вакциной Pfizer/BioNTech.

Эту же вакцину предпочли и в Венгрии, где вакцинация началась еще 26 декабря. При этом «Спутник—V», как сообщил 31 декабря глава офиса премьера Виктора Орбана Гергели Гуляш, Будапешт закупать не намерен.

Гуляш прямым текстом заявил, что, да, 6 тыс. доз «Спутника» мы получили, но вакцина не прошла еще испытания и вообще у России нет мощностей для изготовления ее достаточного количества. Баста.

Своим заявлением Гуляш очень возбудил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), где яростно принялись искривлять реальность: мол, Венгрия не отказывалась и все это враки авторитетных СМИ (Reuters). Убедительных аргументов, впрочем, не последовало.

Характерно и то, что доверием продукция «Гамалеи» и минобороновского 48—го ЦНИИ, который известен созданием вызывающих легочную чуму вирусов (к слову, информация об участии ЦНИИ сейчас активно чистится в интернете), не пользуется у научного сообщества и иностранных правительств с самого начала испытаний. Особенно после того, как россияне выбросили на страницы The Lancet свою писульку о вакцине, полную сомнительных данных, и отказались предоставить коллегам дополнительную информацию.

Да и само по себе испытание вакцины — третья фаза — в ближайшем будущем невозможно. Его в России провалили, поспешив в угоду властям запустить вакцинацию в стране. Что забавно, среди тех немногих, кто решился отравиться «Спутником», оказались участники плацебо—групп испытаний. Таким образом без плацебо—групп клинические испытания не могут быть завершены, чтобы там не утверждали в Москве. Многоуровневая проверка новых препаратов существует не просто так.

Ну и против самой вакцины свидетельствуют сообщения о том, что где—то там привитые медики заразились, а где—то — в ОРДЛО, в частности — у местных подопытных нарушились функции опорно-двигательного аппарата, обострились хронические болезни, ухудшилось зрение и болят суставы.

Что на это могут сказать представители путинского режима? Да ничего вразумительного. Говорящие головы нудят, что это все глобальный сговор. Да и лично Сергей Шойгу утверждал, что против вакцины ведется дезинформационная кампания.

Такие заверения плохо работают даже на внутреннего потребителя, потому—то не больно много россиян изъявили желание вакцинироваться «Спутником». Но в Москве не сдаются и наращивают информационное давление. Оно, в конечном итоге, при должной интенсивности пропагандистских тезисов может повлиять и на граждан РФ, и на граждан зарубежья, в том числе на украинцев.

Россия не оставляет попыток пропихнуть свою вакцину, хоть куда—нибудь. Раз уж даже «друзья» Орбан и Вучич не воспылали к ней любовью. И Украина, где у Кремля имеется армия адептов, возглавляемая кумом Путина Виктором Медведчуком.

Свою кампанию за интоксикацию украинцев «Спутником», причем посредством его производства на территории Украины, Медведчук начал уже давно. Медийное сопровождение лежит на пропагандистских ресурсах РФ, в том числе на кремлевских помойках вроде сайта Шария, а также на ОПЗЖной братии. Глава ее молодежного крыла Артем Марчевский уже объявил о сборе подписей украинцев за производство «вакцины» в Украине.

За практическую составляющую кампании отвечает харьковская фармкомпания «Биолек», которую связывают с Александром Богатыревым, сыном экс—министра здравоохранения времен Януковича Раисы Богатыревой. 55% акций «Биолека» еще в 2012 г. купила российская «Фармстандарт». Так что понятно, чьи это уши выглядывают из марафона «Колитесь «Спутником».

Интерес Богатыревой понятен. Когда Владимир Зеленский еще только нацелился получить монополию на власть, у него случилась амнезия — он резко возненавидел Ульяну Супрун (хотя ранее митинговал в ее поддержку). Такой кардинальный разворот типичен для нашего столь непоследовательного президента и свидетельствует о том, что смена вектора — результат влияния заинтересованных лиц. А снести Супрун и заполучить лакомый Минздрав хотелось очень многим. В том числе и Богатыревой, которой удалось сделать замом главы Минздрава Игоря Иващенко. Он во времена, когда в ведомстве верховодила Богатырева, по данным Bihus.info, входил в команду главы комитета по госзакупкам Романа Богачева.

И вот сейчас мы видим, что компания ее сына, подконтрольная россиянам, участвует в гибридной атаке Путина и Медведчука на Украину, подтвердив слова Медведчука о том, что обратилась в Минздрав с заявлением о госрегистрации «Спутника-V».

Хотя против прямо выступают и вышеупомянутый Дмитрий Кулеба, и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Да и министр здравоохранения Максим Степанов ранее говорил, что теоретически «Спутник» можно было бы одобрить, если бы та прошла все три фазы испытаний. Чему, повторимся, не суждено сбыться.

На противоположной стороне баррикад помимо ОПЗЖ и Медведчука находится, к примеру, еще и глава Национальной медпалаты Украины Сергей Кравченко, который назвал Ляшко лжецом из—за слов о том, что «Спутник» в Украине зарегистрировать нельзя.

Заявление Кравченко оперативно подхватили в России, обогатив его изрядной манипулятивностью. Пример — заголовок ТАСС: «На Украине ожидают, что первой в стране появится вакцина «Спутник V».

В ведущейся сейчас Россией против Украины ковидной информвойне используются все методы, любые высказывания. Цель— расколоть общество и дестабилизировать украинское правительство и власть в целом.

Остается надеяться, что на Банковой и лично Зеленский понимают, какие риски для их рейтинга представляет гипотетическое одобрение производства российской недовакцины.

Правда их рейтинг благодаря действиям кремлевских марионеток будет снижаться в любом случае. И тут вопрос: не подтолкнет ли это власть к принятию неверных решений — например, позволить производство вакцины, эффективность которой не доказана, а значит «Спутник—V» — потенциально опасна для здоровья; пусть и с оговорками (мы будем контролировать, международные эксперты, здоровье украинцев — прежде всего), которые по сути останутся лишь оговорками?

Пока, видимо, в ОП все же осознают, что со «Спутником» лучше не связываться. Раз уж решили закупить хотя бы китайской вакцины. Причем, важно то, что вакцина Sinovac Biotech как и «Спутник» еще не прошла все клинические испытания, однако если не пройдет, то, по словам Ляшко, производитель вернет деньги.

В любом случае, это всяко лучше, чем продукция российского минобороны. Мы уже научены горьким опытом, что ничего хорошего последняя принести нам не может. Лишь кровь и боль.

Владислав Гирман, newssky.com.ua

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