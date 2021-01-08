Букет проблем: как оккупанты оставили Крым без воды 8.01.2021, 14:53

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Ситуацию усугубила и декабрьская засуха на полуострове.

Оккупированный Крым вошел в 2021 год с целым "букетом" проблем: от экономических неурядиц из-за пандемии коронавируса до острого дефицита воды. Это происходит на фоне сокращения на 18% дотаций Кремля для Крыма по сравнению с 2019 годом. Российские оккупанты украинского полуострова прогнозируют, что графики подачи воды сохранятся в течение всего 2021 года. Ситуацию усугубила и декабрьская засуха на полуострове, пишет Guildhall.

Декабрь в Крыму, вопреки прогнозам, был засушливым, сохранилось пересыхание рек и выработка запасов воды в водохранилищах, сообщили в гидрометцентре полуострова.

"В декабре 2020 года, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный недобор осадков. В условиях дефицита осадков и высоких температур воздуха улучшения гидрологической обстановки в бассейнах рек не произошло", – сообщили гидрологи, отметив, что по многолетним наблюдениям на территории Крыма декабрь и январь являются месяцами с наибольшим количеством осадков холодного периода года.

Вопреки прогнозам, в верховьях рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское (для снабжения водой Симферополя) и Чернореченское (Севастополь) до настоящего времени отсутствует сток, отметили гидрологи. Последний раз отсутствие стока в конце декабря в верховье Альмы наблюдалась в 1998 году, а в верховье реки Черной в 1985 и 2010 годах. К концу декабря пересыхание верховья реки Альма продолжается 150 дней, а верховья реки Черная – 141 день. В большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание, сообщается на сайте гидрометцентра.

Общий запас воды во всех водохранилищах оккупированного Крыма к концу 2020 года составил 31,3 миллиона кубометров (это меньше полного объема одного Партизанского водохранилища). Воды за месяц стало меньше на 5,3 миллионов кубометров, суммарно запасов воды стало на 61,7 миллионов кубометров меньше, чем год назад.

Январь-февраль теоретически может принести крымчанам долгожданные осадки, полагает специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии захваченного Таврического национального университета Сергей Гапон.

"Зимой может выпасть много снега, плюс в холодное время года не идет массовое испарение. Если осадков будет достаточно, весной произойдет массовое наполнение резервуаров – как надземных, так и подземных. Причем даже небольшое количество снега дает надежду на некоторое накопление воды. В последнее время на полуострове идут дожди – не очень много, но больше, по сравнению с предыдущими месяцами – и есть надежда, что зима не будет засушливой. Сейчас уже все жители Крыма так или иначе ощущают проблему с нехваткой пресной воды: в некоторых районах она есть, но плохого качества, и пить ее очень опасно. Российские власти говорят, что будут бурить еще больше скважин, но делать это уже нежелательно, практически нигде по Крыму. Помочь такие меры могут разве что на несколько месяцев. Бурение – путь в никуда, это от безысходности", – говорит Гапон.

Что касается строительства опреснительных установок, которое ранее анонсировал Аксенов, то реализация подобных проектов невозможна без доступа к высоким технологиям, которого полуостров не имеет из-за международных санкций.

В конце декабря так называемый "глава" комитета по мелиорации и водному хозяйству оккупированного Крыма Игорь Вайль говорил, что запасы воды в трех водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение Симферополя, снизились до 4,5 миллиона кубометров и составляют около 6% от полного объема.

С августа оккупанты объявили об отключении горячего водоснабжения, прежде всего в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах из-за дефицита воды на полуострове. Позже в этих районах ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. В октябре водные ограничения коснулись и Белогорска.

Оккупационные власти Крыма отмечали, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Украинский политолог Тарас Березовец в комментарии Guildhall заявил, что Российская Федерация может преднамеренно ограничить подачу воды населению оккупированного Крыма в целях провокации гуманитарной катастрофы с последующим обращением к Совету Безопасности ООН с требованиями от Украины восстановить водоснабжение.

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