«Лукашенко сильно повезет, если из поля под Гомелем его эвакуируют в Россию» 8 8.01.2021, 14:59

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Иначе будет судьба Чаушеску: стенка, расстрел и позор.

Даже если сейчас народные протесты в Беларуси на какое-то время будут менее масштабными, их эхо впоследствии еще ударит по власти бумерангом, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Лукашенко очень сильно повезет пойти по пути Януковича, НО если успеет дозвонится в Кремль откуда-то из поля под Гомелем и его эвакуируют российские военные.

А если не успеет дозвониться, то будет судьба Чаушеску: стенка, расстрел и позор.

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