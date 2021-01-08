Польша занимает третье место в ЕС по количеству вакцинированных граждан 8.01.2021, 16:47

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Фото: РАР/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Начавшийся в стране процесс вакцинации будет все время ускоряться.

Польша занимает третье место в Евросоюзе по количеству вакцинированных граждан. Об этом сообщил глава Канцелярии премьер-министра Польши и уполномоченный правительства по делам вакцинации Михал Дворчик, передает «Польское радио».

«Начавшийся процесс вакцинации будет все время ускоряться. В настоящее время на фоне Евросоюза Польша занимает третье место по количеству проведенных вакцинаций. Больше всего прививок сделано в Германии, за которой следует Италия. Польша, в свою очередь, занимает третье место», - сказал Михал Дворчик.

К этому времени в Польше от COVID-19 вакцинированы почти 180 тыс. человек. Пока что прививают представителей «нулевой группы», то есть медиков, а уже с 15 января зарегистрироваться на вакцинацию смогут все граждане. В этот же день начнется вакцинация пожилых людей старше 70 лет.

Напомним, Европейская комиссия намерена закупить еще 300 млн доз вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

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