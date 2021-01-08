Видеофакт: Внедорожник попал в подземный переход у минской Комаровки

Видеофакт: Внедорожник попал в подземный переход у минской Комаровки5
- 8.01.2021, 17:03
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Из-за погодных условий дороги в городе очень скользкие.
Сегодня в Минске около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX80 оказался в подземном переходе, пишет «Онлайнер».
Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности.
По словам очевидца, пострадавших нет. Читатель рассказал, что машина сперва перевернулась и затем влетела в переход.
Вот видео с места происшествия: