Коронавирус: Великобритания одобрила третью вакцину 8.01.2021, 19:14

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Фото: DPA

Великобритания разрешила использование вакцины против коронавируса американского концерна Moderna.

Поставки препарата начнутся с весны, сообщило министерство здравоохранения, передает DW.

Глава ведомства Мэтт Хэнкок назвал решение Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения "прекрасной новостью".

По его словам, у королевства появилось "еще одно оружие в арсенале, чтобы победить это ужасное заболевание".

Таким образом, Великобритания одобрила уже три вакцины от коронавируса. Ранее было разрешено применение препаратов компаний BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca и Оксфордского университета.

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