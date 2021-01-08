Вакцина BioNTech/Pfizer борется с 15-ю мутациями COVID-19 1 8.01.2021, 20:13

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фото: svensimon/picture alliance

Исследование вакцины все еще продолжается.

COVID-вакцина BioNTech/Pfizer эффективна против мутированных вариантов коронавируса, которые совсем недавно были обнаружены в Великобритании и Южной Африке.

Об этом говорится в предварительном исследовании компании Pfizer и научных сотрудников Техасского университета, сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Исследование показало, что вакцина эффективна в нейтрализации вируса с так называемой мутацией N501Y шипового белка.

По словам ведущего специалиста компании Pfizer в области разработки вакцин Фила Дормитцера, вакцина борется с 15 другими видами мутаций вируса SARS-CoV-2.

"Мы протестировали 16 различных мутаций, и ни одна из них не оказала существенного влияния", - сказал Дормитцер.

Авторы исследования отметили, что результаты исследования Pfizer еще не прошли рецензирования и нуждаются в дальнейших клинических тестах.

21 декабря Европейское медицинское агентство (EMA) дало разрешение на рыночное использования на территории ЕС вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech /Pfizer, которая была признана как безопасная и эффективная. С 27 декабря в большинстве европейских стран были сделаны первые прививки от коронавируса с использованием этой вакцины.

Великобритания разрешила использовать в стране вакцину против коронавируса, разработанную компанией Moderna. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Moderna Inc готовится к поставке в 2021 году на рынок от 600 млн до 1 млрд доз вакцины от COVID-19. По словам исполнительного директора компании Стефана Банселя, на сегодняшний день портфель заказов у Moderna на вакцину составляет около 500 млн доз.

Вакцину американского производителя можно хранить при -20 градусах по Цельсию (-4 градуса по Фаренгейту). Это намного ниже, чем у вакцины Pfizer, которая должна храниться при -70 градусов по Цельсию (-94 градуса по Фаренгейту), что упрощает ее распространение.

По словам официальных лиц, с тех пор, как FDA предоставило Pfizer-BioNTech разрешение на экстренную вакцинацию неделю назад, в США было доставлено около 2,9 миллиона доз. В США от коронавируса погибли по меньшей мере 318 тысяч человек из почти 18 миллионов случаев.

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