Капитализация Tesla впервые превысила $800 млрд 2 8.01.2021, 21:11

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фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

За 2020 год рыночная стоимость компании выросла в восемь раз.

Стоимость акций производителя электрокаров Tesla выросла на 4,9% в пятницу 8 января. Это увеличило капитализацию компании до рекордных $800 млрд, сообщает Reuters.

На предыдущих торгах рыночная стоимость компании превысила $774 млрд и превысила капитализацию Facebook. Тогда Tesla стала пятой по стоимости компанией на бирже Уолл-стрит.

За 2020 год рыночная стоимость компании выросла в восемь раз. Еще в понедельник 4 января Tesla оценивали в $744,5 млрд.

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