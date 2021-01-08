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В Бресте сумасшедший «ябатька» напал на врача скорой помощи

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  • 8.01.2021, 21:20
  • 6,366
В Бресте сумасшедший «ябатька» напал на врача скорой помощи

Видеофакт.

В пятницу, 8 января, в одной из больниц Бреста произошел вопиющий инцидент с «политической» подоплекой, который попал на видео.

С виду нетрезвый мужчина, используя обсценную лексику, оскорбил врача, а после ударил его по лицу. Из видео не ясно, что именно послужило причиной конфликта. Можно предположить, что агрессивно настроенному стороннику Лукашенко не понравилось участие многих врачей в акциях протеста против официальных итогов выборов и насилия силовиков.

В это время рядом стоял милиционер и единственное, что он сделал, сказал мужчине: «Всё, всё».

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