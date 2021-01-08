Настораживало в нем многое 6 Даниил Константинов

8.01.2021, 21:36

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фото: Sputnik / Артур Габдрахманов

Штурм Капитолия окончательно заставил разочароваться в Трампе.

Раньше, когда меня спрашивали о моем отношении к Трампу, я отвечал так: "Он мне нравится всем, кроме своей любви к Путину". Безусловно, это было некоторое упрощение, но только отчасти.

Действительно, мне многое нравилось в этом странноватом, наглом американском мужлане. Его подчеркнутая неполиткоректность и риторика, направленная против истеблишмента, не смотря на то, что он сам был частью этого истеблишмента. Что касается его реальных дел, то я ничего не имею против снижения налогов, здорового протекционизма, защиты интересов своих сограждан и ограничения миграции. Все это в той или иной степени мне близко.

Однако было то, что меня с самого начала насторожило в Трампе. Его явная симпатия к Путину, да и не только к нему, но и к другим диктаторам - вспомним его попытку договориться с людоедом-Ким Чен Ыном, которая, кстати, провалилась. Зато все запомнили покровительственное похлопывания Ына по спине Дональду после встречи.

Я не люблю диктаторов и не люблю тех, кто любит диктаторов. Диктатуры надо искоренить, а самих диктаторов отправить на перевоспитание в места не столь отдаленные - там им самое место. Поэтому симпатия Трампа к Путину сразу перечеркнула для меня многое из того, что мне в Трампе нравилось.

В конце концов, я - русский и гражданин России. И меня больше беспокоит судьба России и русских, чем благополучие Америки. С этой колокольни я и смотрел на президентство Трампа и оценивал его деятельность применительно к тому, как она отражается на настоящем и будущем России.

Были и другие моменты, которые мне не нравились в старике Дональде. Его подчеркнутый коммерционализм (Трамп по психотипу - чистый коммерс) и отношение к политике, как к аналогу торговлю ("Я заключу выгодную сделку"). Все эти его подсчеты взносов в бюджет НАТО и прочие "барыжные движения". Мне это не близко, я считаю, что политика и коммерция это совсем не одно и то же. В политике нельзя действовать, как в торговле, а Трамп действовал именно так.

Потом был BLM, и мои симпатии снова качнулись в сторону Трампа. Все то плохое, что я видел в Трампе, меркло в сравнении с погромами, избиениями, грабежами магазинов и сносом старых американских памятников.

Затем были выборы Президента США и мне опять-таки чисто эмиоционально был симпатичнее Трамп, против которого работали ведущие американские СМИ и социальные сети. Выключение его выступления в прямом эфире, цензура в сетях и тому подобное - все это мало походило на честную политическую конкуренцию. И даже упорное нежелание Трампа признавать поражение на выборах вызвало симпатию - я люблю упрямых, несгибаемых людей.

Однако недавний штурм Капитолия и последовавшие за этим события, окончательно заставили меня разочароваться в Трампе. Он направил толпу своих сторонников к Капитолия, но сам не присоединился к своему "воинству" и не принял участия в обещанной им "неистовой битве" хотя бы в роли полководца, руководящего своей армией на поле боя. Он не предложил своим людям внятную программу действий на улице, призвал к миру уже тогда, когда толпа его сторонников была в здании Капитолия, а после и вовсе отступил, призвав всех разойтись по домам, а затем заявив, что мирно и без эксцессов передаст власть Байдену.

То есть, по сути, выражаясь языком русского протестного движения, просто слил свой собственный протест.

Жертвы оказались напрасны, его сторонники - брошены своим собственным вождем.

Что же он должен был делать!?

Он должен был быть вместе со своими людьми, там - на площади перед Капитолием. Он должен был предложить им внятный план действий по оспариванию результатов выборов. И он должен был оставаться со своими сторонниками до конца.

Боюсь, что теперь, после всего произошедшего, его политическая карьера окончена. Что касается самого "трампизма", как политического явления, то есть, по сути, одной из форм американского национализма, то он продолжить жить и дальше и, видимо, найдет себе нового вождя. Ведь люди, поддерживавшие Трампа никуда не делись, как не исчезли и проблемы, породившие "трампизм".

*

Есть и еще один момент, касающийся всей этой истории со штурмом Капитолия.

Похоже, что это событие (то, как оно развивалось, и чем кончилось) окончательно ставит крест на старой дискуссионной теме о необходимости "штурма административных зданий" в ходе протестов.

Мир изменился, а с ним изменилось и значение всех старых символов, в том числе - символических зданий.

Ну, взяли вы Капитолий (варианты: ЦИК, здание Госдумы, Дом Правительства) и что!? Что, собственно, должно случится? Вы взяли его и ходите по пустым коридорам, делая селфи и прихватывая красивые вещицы с собой. Но там, в этом здании уже нет жизни. Чиновники (варианты: парламентарии, члены избирательной комиссии) уже эвакуировались, повлиять ни на что вы уже не можете, и скоро к вам в гости приедет спецназ с приказом стрелять на поражение. С формально законным, кстати, приказом, ибо вы посягаете на основы конституционного строя, предпринимаете попытку мятежа и узурпации власти. Дела ваши плохи.

Информационная эпоха сместила все акценты человеческой жизни, в том числе и социальной и государственной сферах. Взятие условного символического здания - центра силы Зла - более ничего не значит. Люди, находящиеся в этом центре могут быстро эвакуироваться по воздуху. Реальные решения могут вообще приниматься в другом месте (варианты: в АП или в Кремле), а способ передачи информации, в том числе, приказов, теперь совершенно иной, чем во времена захвата телеграфов:)

Теперь захват административных зданий работает скорее против тех, кто их захватывает, развязывая руки неприятелю, который вполне обоснованно будет ссылаться на законность и с удовольствием применит силу: разгон/рассстрел и последующие репрессии.

Я с улыбкой вспоминаю тот момент, когда профессор Соловей призывал нас взять штурмом Государственную думу. Вернее, конечно, не взять штурмом, он слишком умен, чтобы произносить такие слова, а "занять Государственную Думу".

- Так вы предлагаете взять штурмом Госдуму?

- Занять, Даниил, ну конечно занять. Я использую слово "занять".

Я помню как возражал ему, как шутил, спрашивая, что мы там будем делать в субботу (10 декабря 2011 года была вроде суббота) в пустом помещении без депутатов?

Кутаться в пледы!?

Теперь после событий в Капитолии уже окончательно ясно, что подобные действия не имеют смысла. Либо они могут иметь определенный смысл, но только в контексте большой, продуманной, поэтапной программы действий, которой обычно почему-то не оказывается у оппозиции в решительный момент.

Поэтому, когда вас кто-то поведет штурмовать какие-то административные здания (какими бы благородными мотивами не прикрывались эти люди), задумайтесь, так ли оно вам надо и к чему приведет?

Даниил Константинов, Facebook

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