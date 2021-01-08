Ученые назвали симптомы затяжной формы коронавируса 1 8.01.2021, 22:17

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Результатами исследования поделились ученые из британского Национального Института по Здоровью и Уходу.

Ученые назвали симптомы затяжной формы коронавируса. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследователей из британского Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE).

Специалисты рассказали, что при затяжной форме заболевания симптомы не проходят в течение более чем 12 недель. При этом они отмечают, что признаки вируса у различных пациентов могут сильно варьироваться. Среди основных симптомов ученые назвали боли в грудной клетке, мышцах и суставах, а также учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, кашель и проблемы с желудком. Также некоторые заболевшие могут стакиваться с «туманом в голове», нарушениями сна, головокружениями или бредом.

Ранее ученые из Нидерландов и Бельгии провели исследование и изучили, как восстанавливаются пациенты, перенесшие COVID-19 в легкой форме. По их данным, осложнения могут начаться даже через несколько недель или месяцев после выздоровления. При этом каждый третий перенесший COVID-19 становится «в той или иной степени зависимым от постороннего ухода».

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