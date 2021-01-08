Белорусы Санкт-Петербурга 153 день выходят на акции солидарности
- 8.01.2021, 22:45
Видеофакт.
Белорусы Санкт-Петербурга 153 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами!
«Сегодня мы собрались у Мариинской больницы - одного из старейших медицинских учреждений Петербурга! Хотим поблагодарить наших невероятных врачей!
Вы на личном примере доказали, что клятва Гиппократа дается народу! А вот присяга, как оказалось, даётся группе лиц, которая захватила власть и применяет насилие к своему народу!
Передаём слова поддержки и приветы Лошице, Щучинскому району, улице Адмирала Лосика, Сухарево и минскому магазину Модны кут!
Рома Бондаренко вышел, а мы дойдём!
Жыве Беларусь!» - передают белорусы Санкт-Петербурга.