Пелоси обсудила с американским генералом защитные меры против применения Трампом ядерного оружия 8.01.2021, 23:00

2,761

Нэнси Пелоси

фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Спикер Палаты представителей американского Конгресса назвала Трампа «нестабильным президентом».

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси обсудила с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США возможность применения «нестабильным президентом» Дональдом Трампом ядерного оружия.

Она сообщила, что получила заверения о существовании защитных мер на случай, если президент Трамп захочет применить ядерное оружие, передает CNN.

«Этим утром я разговаривала с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, чтобы обсудить возможные защитные меры, чтобы не дать нестабильному президенту начать военные действия или получить доступ к кодам запуска и отдать приказ о нанесении ядерного удара. Ситуация с этим неуравновешенным президентом не может быть более опасной, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его несбалансированного нападения на нашу страну и нашу демократию», — цитирует телеканал ее письмо к членам ее фракции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».