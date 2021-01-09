Байден назвал способ устроить импичмент Трампу 9.01.2021, 8:34

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Решение будет принимать Конгресс.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что вопрос об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу должен решать конгресс США, передает ABC News.

«Я долгое время думал, что президент Трамп не годится на эту должность. Вот почему я баллотировался», — сказал Байден.

Отвечая на вопрос, будет ли объявлен действующему президенту импичмент, он ответил: «Что решит конгресс — им решать».

По словам Байдена, сейчас он «сосредоточен на своей работе», а именно на решении трех основных проблем — распространения коронавируса, внедрения вакцин и восстановления экономики США.

«Когда мы с [будущим вице-президентом США] Камалой [Харрис] принесем присягу, мы немедленно введем важные законодательные акты для борьбы с вирусом и экономического роста. Таким образом, мы будем делать свою работу, а конгресс может решить, как ему быть со своей», — заявил Байден.

Он также обвинил Трампа в поощрении беспорядков в Вашингтоне и призвал сенат быстрее утвердить его кандидатов на ключевые должности.

Беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января — в день, когда конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов. Ранее результаты объявила коллегия выборщиков. Согласно им, кандидата от демократов Байдена поддержали 306 выборщиков, Трампа — 232 человека. Для победы достаточно голосов 270 выборщиков. Трамп неоднократно заявлял о нарушениях в ходе подсчета бюллетеней и пытался обжаловать результаты голосования в ряде ключевых штатов.

В день заседания конгресса США сторонники Трампа собрались у здания и устроили потасовки с полицией, которая держала оцепление. Позже протестующие прорвались в здание конгресса. Силовикам удалось вытеснить их оттуда лишь через несколько часов. Для разгона протестующих они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие.

В ходе беспорядков в Капитолии погибли пять человек. Байден назвал случившееся «мятежом». Трамп, в свою очередь, обратился к протестующим и попросил их протестовать мирно, пообещав мирно передать власть 20 января. Итоги выборов утвердили уже 7 января.

После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке. По его словам, 6 января произошла «смертельная атака на Капитолий», за которую должны быть соизмеримые последствия.

К отставке Трампа также призвала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, есть два пути развития событий: либо вице-президент Майк Пенс воспользуется конституционной поправкой и возьмет власть в свои руки, либо конгресс вновь запустит процедуру импичмента.

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