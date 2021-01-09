Медики рассказали, какой чай заварить от коронавируса 9.01.2021, 8:43

Итальянские и балканские специалисты подтвердили эффективность фитотерапии при лечении COVID-19.

Медикам удалось научно подтвердить, что некоторые растения эффективны против коронавируса.

О последних исследованиях в области фитотерапии ученых из Боснии и Герцеговины при поддержке специалистов из Италии рассказывает med-heal.ru.

По данным ученых из разных стран, наиболее богата соединениями, воздейстующими на COVID-19, кожура граната. Содержащиеся в ней вещества взаимодействуют со всеми четырьмя белками, связанными с распространением ковида, и расщепляют их.

В противовирусной чашке будут хороши лиственница, зеленый чай, черника и томаты. Так, в лиственнице есть биофлавоноид дигидрокверцетин. По данным некоторых специалистов из Китая, это соединение помогает противостоять ковиду.

Помогают справиться с коронавирусом алтей аптечный, мирра, лакрица, плющ обыкновенный и бузина черная. В некоторых растениях содержатся флавонолы астрагалин, кемпферол и кверцетин, которые связывают два основных фермента вируса, причем их действие может в несколько раз превышать действие одного из известных препаратов. В то же время ученые предупреждают, что фитотерапия при ковиде может быть использована только как дополнение к основной схеме лечения и предостерегают от того, чтобы заменять лекарства фиточаями.

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